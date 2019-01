Por segunda vez "This Is Us" obtuvo el premio al mejor elenco de una serie de drama. Entre otros ganadores de la TV estuvieron Sandra Oh por "Killing Eve", Darren Criss por "The Assassination of Gianni Versace", Jason Bateman por "Ozark" y Patricia Arquette por "Escape at Dannemora". Arquette le agradeció al fiscal especial Robert Mueller "y a todos los que trabajan para asegurar la soberanía de los Estados Unidos de América".