"No me editen no sean cab…" es el mensaje que se leía en su cuenta de Twitter, el cual iba acompañado con las típicas fotografías que publica la actual conductora del programa matutino "Hoy", de la cadena Televisa, en las que presume su envidiable figura. En una de las imágenes se le puede ver recostada sobre una cama y en otra posando de espaldas mostrando su trasero.