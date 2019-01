Conocida por ser increíblemente discreta con su vida privada, Jodie Foster sorprendió a todo el mundo con el discurso de agradecimiento por su premio Cecil B. DeMille a la trayectoria cinematográfica en 2013 cuando de algún modo reveló que era gay. Aunque no lo dijo de forma explícita: "Siento una repentina urgencia por contar algo que nunca he sido capaz de decir… Pero voy a decirlo". Pero Foster no siguió por el camino que todos imaginaban. "Soy soltera", exclamó. "Sí, es cierto. Soy soltera", indicó, provocando risas y aplausos de los asistentes.