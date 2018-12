Ante la época oscura que vivía su familia, el embarazo para Stephanie fue como "un rayo de luz". "Sentí que a mí se me abrían los ojos a la vida, que se me iluminaba la vida y me encaminaba hacia algo muy bueno. Me hace crecer como mujer, me hace tomar fuerzas, me hace tomar agallas y decirle a mi mamá 'sí, estoy embarazada, es mi vida'".