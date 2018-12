View this post on Instagram

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Ángeles Bravo. Reconocido actriz de doblaje. Entre sus personajes más importantes destacan sus actuaciones como Muriel en 'Coraje El Perro Cobarde', Agnes Skinner de 'Los Simpson', en donde colaboró de las temporadas 8 a la 15, la abuela Jojo en 'El Universo de Gumball', y muchas otras más. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.