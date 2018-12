Al menos así los tildaron los detractores del colombiano, quien en su afán de lucirse con una participante, no dejó de repetir: "Linda, si no me quieres ver… ¿Te puedo llamar linda? ¿Tienes novio o no tienes novio?". La concursante, originaria de Argentina, lo ignoró pero las palabras de Maluma bastaron para que fuera criticado por objetivizar a la participante.