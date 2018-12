View this post on Instagram

My Immortal – Evanescence “I'm so tired of being here Suppressed by all my childish fears And if you have to leave I wish that you would just leave 'Cause your presence still lingers here And it won't leave me alone These wounds won't seem to heal, this pain is just too real There's just too much that time cannot erase When you cried, I'd wipe away all of your tears When you'd scream, I'd fight away all of your fears And I held your hand through all of these years But you still have all of me I've tried so hard to tell myself that you're gone But though you're still with me, I've been alone all along.” Esta canción representó para mi, la necesidad de que el enfrentamiento con uno mismo se acabe. De ya no querer alimentar ese lado temeroso del ser, que nos quita la luz, que se lleva todo. Que a pesar del tiempo, ahí sigue. Y aunque me convenza de ser fuerte, sigo siendo esa Cindy pequeña que tiene miedo, a la que únicamente yo y en implacable soledad, puedo aceptar, abrazar y amar. Gracias @speedjaz por el trabajo de interpretación poderoso que me ayudaste a encontrar. Gracias @nataliajimenezoficial por recibir de la mejor manera mi trabajo y entrega. ♥️ Y gracias a todos ustedes que me apoyan tanto!! quise contarles un poquito del significado de la canción, ya que al ser en inglés no es tan sencillo hacer llegar un mensaje.