"Era temprano en la mañana y apenas unas horas después de su funeral. Alexandra y la princesa Beatrice estaban allí de pie y muchos guardias, y ordenaron una redada en su casa y todas sus cartas fueron tomadas y quemadas", explica Shrabani Basu, autor del libro de 2010 Victoria & Abdul: The True Story of The Queen's Closest Confidant. "Fue un momento desgarrador en la vida de Abdul".