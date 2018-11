Desde 1974 a 1983, MacGregor apareció como Harriet, la esposa del modesto comerciante, dueño de la tienda general Nels Oleson (Richard Bull), en 153 episodios de "Little House on the Prairie" o "La familia Ingalls", cubriendo las nueve temporadas de la serie que se ambientó en los años de 1870 en Walnut Grove, Minnesota, EEUU.