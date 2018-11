La actriz Lauren Cohan, que interpreta a Maggie Greene, no acordó la renovación de su contrato y su personaje quedará en una especie de "stand by". "Esperamos que esto no sea lo último que veamos de ella en la serie, pero ella no volverá a los episodios siguientes", agregó el presidente del canal AMC, David Madden. Es que tras meses de negociación no hubo acuerdo y la actriz optó por firmar con otra serie, "Whiskey Cavalier" que estrenará el canal ABC en 2019.