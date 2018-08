2.- "Off the Wall" (1980) Uno de los primeros triunfos musicales de Jackson en solitario fue este single, que da nombre a un álbum con el que ganó su primer Grammy y que tiene influencias del funk, el disco-pop y el soul y de artistas como Stevie Wonder. Otras canciones del disco, como "Don't Stop 'Till You Get Enough" o "Rock With You", de estilo similar, también fueron muy bien recibidas.