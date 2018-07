Después, iZaak nos contó cómo fue metiéndose en el género urbano, característico de sus canciones. "Se fue dando, hago todo tipo de música porque me gusta todo. Siempre he creído en la versatilidad de la música, la música es música, no porque haya géneros distintos uno tienen que hacer solo una cosa. Hoy estoy haciendo trap, reggaeton y lo que la gente me pida", expresó.