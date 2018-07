En aquel entonces, Lovato contó que lo más complejo después del tratamiento de rehabilitación es intentar hacer la misma vida con los amigos: "Ellos pueden cumplir 21 años y tener un gran fiesta. Yo no creo que pueda ponerme en esas situaciones. No voy a clubes nocturnos. Sé que no puedo participar sin sentir los impulsos. Y está bien que sea así".