Es uno de los actores mejores pagos de Hollywood y fue elegido "el hombre más sexy del mundo", por la revista People. Para Dwayne Johnson el cine no era un sueño ni una meta. Para él su futuro estaba en la NFL, pero todo se truncó. Siguió los pasos de su padre y su abuelo en la lucha profesional. Fue un imbatible en el ring y se convirtió en "The Rock" . Luego se transformó en una estrella de la taquilla, apareciendo en películas como The Scorpion King, Hércules y Rápidos y furiosos. Ahora- advierte- va por el despacho oval de la Casa Blanca.