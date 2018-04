"Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertar, esperando a que alguien me diga que esto es una broma enferma, un terrible error. Creo que finalmente me estoy dando cuenta de que nunca más volveré a verte", comienza la estremecedora carta de la modelo. "Los primeros días acosé a tus amigos. ¿Estaban seguros de que era real? Demandaba pruebas. ¿Dónde estás ahora? Cada vez que leía 'QEPD' seguido de 'Avicii' en cualquier lado, me conmovía una y otra vez. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia de 'es' a 'era', sollocé".