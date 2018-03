Lopez le da mucha prioridad al descanso, ya que le permite tener la energía necesaria para entrenar y tener una piel luminosa. "Amaría dormir 9 0 10 horas, pero eso nunca lo logro. Así que 7 u 8 horas son obligatorias para mí. Si no lo hago, no me siento bien. Me empiezo a sentir loca, me pongo sensible y me siento cansada todo el tiempo", explicó JLO.