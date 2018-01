"Cuando le dije que viniera a mi casa, ella pensó, 'Dios mío, qué tal si es John el Hombre Orquesta?'. Y yo pensé, 'Dios mío, qué tal si es John el Hombre Orquesta'. Así que Jen me llamó y me dijo, 'Solo quería asegurarme de que no fueras John el Hombre Orquesta'. Y no lo era. Así nos conocimos. Es nuestra adorable historia de amor", contó Stone.