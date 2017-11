Ricky anunció su compromiso con Jwan en noviembre de 2016, después de casi un año como pareja. El cantante contó cómo fue su propuesta cuando acudió como invitado al show de Ellen DeGeneres. "Me arrodillé y saqué la caja, cuando le dije que tenía algo para él, me preguntó qué era, y entonces ya le dije: "Quiero pasar el resto de mi vida contigo", recordó. "Fue muy bonito, y 30 minutos después le tuve que preguntar de nuevo si me había respondido que sí", agregó causando la risa de la conductora.