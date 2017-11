En la revelación hecha por Brascia, este contó que ambos tuvieron sexo mientras fumaban cigarrillos de marihuana durante las grabaciones. "Él me contó que fumaron hierba y tuvieron sexo. Me dijo que tuvieron sexo anal. Haim me explicó que después de que pasó eso, Sheen se volvió muy frío y lo rechazó. Cuando Corey quería divertirse, Charlie no estaba interesado". La historia contada por Brascia impactó en Hollywood y obligó a que un representante del actor de Pelotón debiera salir a explicar brevemente el asunto.