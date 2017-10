La exposición "My Name Is Prince", que inicialmente estaba previsto que estuviera abierta al público durante 21 días -en homenaje a las tres semanas consecutivas que el artista colgó el cartel de no hay billetes en 2007 en el pabellón O2-, abre sus puertas mañana hasta el próximo 7 de enero de 2018 en el suroeste de la capital británica.