Shakira, de 40 años, cambió de idea tras seguir las recomendaciones de Piqué, quien la animó a no dejar su carrera en la música. "Me dijo que siempre podía dejar de lado la música cuando tuviese la sensación de que realmente no tenía nada más que decir. Pero también me dijo que este momento no había llegado todavía", apuntó.