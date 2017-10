Parece no ser la única que ha tenido que soportarlo. En 2012, Salma Hayek intentó quitarse de encima las manos largas del director en el estreno de la película Salvajes en Londres. Aunque algunos periódicos se hicieron eco, no trascendió de una simple anécdota como tampoco recibió el repudio de la industria. "No me toques, Oli", le dijo la estrella mexicana muy enojada mientras él la miraba con sonrisa pícara.