La catastrófica debacle del productor favorito de Hollywood parece no tener final. Luego de publicada en el New York Times y la revista New Yorker la investigación sobre acoso sexual que destapó una verdadera caja de Pandora y expuso más de tres décadas de abuso de poder por parte de Harvey Weinstein, un nuevo capítulo de la aparentemente interminable y perversa trama se suma al acta de defunción simbólica de un hombre que supo tenerlo todo.