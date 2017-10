En diálogo con el periódico The New York Post, el ex asistente reveló que en la mayoría de las oportunidades Hefner solo se limitaba a ver lo que sucedía a su alrededor y casi nunca tenía sexo con las esculturales mujeres que pasaban cada noche por su propiedad. Al parecer, su jefe estaba más interesado en tomar un rol voyeurista y disfrutaba de ver desde su sillón favorito cómo las estrellas masculinas de la industria pornográfica de la era "interactuaban" con sus conejitas en la intimidad.