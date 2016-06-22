Darth Vader reaparecerá en la próxima película de Star Wars

Darth Vader aparece en ” Star Wars: Rogue One”, que se estrena en diciembre

El primer spin-off de la saga de Star Wars, que llega en diciembre a los cines del mundo, contará con Darth Vader, el gran villano de la trilogía original.

En la portada de la edición de la revista Entertainment Weekly, aparece una nueva imagen de los protagonistas de Star Wars: Rogue One, Felicity Jones y Diego Luna.

La historia se desarrolla antes de Star Wars : Episodio IV – Una Nueva Esperanza (1977). "34 años antes de El despertar de la fuerza, una nueva banda de héroes pelea contra el lado oscuro y contra un viejo enemigo… ¡Darth Vader está de regreso!", dice la portada de EW.

La próxima edición de Entertainment Weekly

Será una película independiente sin relación directa con los episodios de la saga original. Se estrena a nivel mundial el 16 de diciembre.

El episodio VIII, sin nombre confirmado aún, se estrena en 2017. Luego de Rogue One –dirigida por Gareth Edwards–, vendrá un filme sobre la juventud de Han Solo.

El tráiler de "Star Wars: Rogue One"