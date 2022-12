Presentaron un documento a nombre de Mike Pence que lo postula a la presidencia de EEUU en 2024, pero su equipo lo desmiente

Mike Pence (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, parece haber presentado una declaración de candidatura ante la Comisión Federal de Elecciones para postularse a la presidencia de Estados Unidos en 2024, informó el lunes Sky News.

Pero Devin O’Malley, portavoz de Pence, dijo en Twitter que el ex vicepresidente no se ha presentado. Una segunda fuente de su equipo le dijo a NBC News que “esto no es real”.

Lo cierto es que se presentó un documento en el sitio web de la FEC, que parecía anunciar que Mike Pence había presentado su declaración de candidatura. Sin embargo, el formulario de la FEC no parece reflejar su nombre legal real: Michael Richard Pence.

En cambio, según la información de Sky News, el formulario enumera a Mike Richard Pence. No está claro aún quién es responsable de la presentación de FEC.

“Alguien presentó una declaración de Pence. Pero no fue Pence, dice su portavoz, lo que sugiere que fue una broma”, escribió la reportera del New York Times Maggie Haberman.

(Comisión Federal de Elecciones )

Meses después del asalto al Capitolio en Washington por parte de partidarios de Donald Trump que gritaban “cuelguen a Mike Pence”, el protagonista de esta furia está haciendo las paces con los republicanos y se perfila como rival de su antiguo jefe para la nominación presidencial de 2024.

El ex vicepresidente ha empezado a poner de lado años de lealtad inquebrantable a Donald Trump y está mostrando una nueva y desafiante faceta independiente, al tiempo que parece embarcarse en un desafío por la Casa Blanca.

Ha sido un tiempo agitado para este cristiano evangélico de 62 años que se convirtió en un paria del mundo de Trump tras rechazar las exigencias del líder republicano de anular las elecciones de 2020 desde su posición como presidente del Senado.

Reprendido constantemente por Trump después de la victoria de Joe Biden -e incluso abucheado al coro de “¡traidor!” en una conferencia conservadora en Florida- Pence continuó elogiando a su agresor en público.

Donald Trump y Mike Pence (REUTERS/Tom Brenner)

Pero recientemente empezó a responder, diciendo que Trump estaba “equivocado” al insistir en que los vicepresidentes podían anular las elecciones, y además marcando sus diferencias con el ex mandatario en múltiples asuntos, desde la relación con el líder ruso, Vladimir Putin, hasta el derecho al aborto.

Más de una vez ha descartado presentarse en 2024, incluso si Trump está en la carrera, comentando a la prensa que él y su esposa Karen rezan sobre el tema e “irán a donde sean llamados”.

Pence ha pasado gran parte del último año recorriendo estados como Iowa, Carolina del Sur y New Hampshire, donde se han producido las primeras nominaciones, para reforzar su visión política como “cristiano, conservador, republicano, en ese orden”.

Una encuesta de YouGov, realizada el 9 de mayo, sobre los potenciales nominados republicanos para 2024 presentaba a Trump muy por delante con un 55%. El gobernador de Florida, Ron De Santis, estaba en segundo lugar con el 26%, mientras que Pence tenía un distante tercer lugar con el 7%.

