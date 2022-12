El fundador de FTX será extraditado este miércoles a Estados Unidos

Sam Bankman-Fried sale de una audiencia judicial en Bahamas (Reuters)

El fundador de la plataforma de criptomonedas en quiebra FTX, el estadounidense Sam Bankman-Fried, será extraditado este miércoles a Estados Unidos, donde está acusado de varios cargos de fraude, una vez que comparezca ante un tribunal en Bahamas, donde se encuentra detenido, informó el canal CNBC.

El canal, que cita al comisionado interino de Prisiones de Bahamas, Doan Cleare, asegura que Bankman-Fried será trasladado a Estados Unidos tras concluir su tercera vista judicial. CNBC agrega que el fundador de FTX ya ha firmado los documentos para su extradición.

Hace dos días, varios medios informaron de la decisión de Bankman-Fried de aceptar su entrega a las autoridades estadounidenses para ser juzgado en un tribunal federal de Nueva York.

Un abogado de Bankman-Fried declaró el lunes que el fundador de FTX ha aceptado su extradición a Estados Unidos. Horas antes se suspendió una audiencia, cuando sus abogados locales dijeron que era prematuro que compareciera ante el tribunal en un confuso episodio.

Jerone Roberts, abogado defensor local de Bankman-Fried, declaró a The New York Times que un equipo legal preparará los documentos necesarios para la extradición. “El señor Bankman-Fried desea enmendar a los clientes, y eso es lo que ha impulsado su decisión”, dijo Roberts a periodistas, según el The New York Times.

Bankman-Fried fue arrestado el pasado 12 de diciembre tras ser imputado por supuestos delitos de fraude por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York y por ahora permanece en prisión, después de que un tribunal de Bahamas le negase la libertad bajo fianza por riesgo de fuga.

En EEUU, el joven empresario se enfrenta a ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

Todos ellos están vinculados a su gestión al frente de FTX, que se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresurasen a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.

La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores.

Un puñado de personas que dijeron ser entusiastas de las criptomonedas o clientes de FTX acudieron al tribunal para presenciar los procedimientos.

“Queremos que sienta el peso de lo que ha hecho”, dijo Ben Armstrong, fundador del sitio web BitBoy Crypto. Armstrong dijo que había acudido al juzgado con una docena de personas, algunas de las cuales habían perdido su dinero con FTX.

En caso de ser trasladado a Nueva York, es probable que Bankman-Fried sea recluido, al menos temporalmente, en un centro de detención federal de Brooklyn. Otros presos famosos del Centro de Detención Metropolitano en los últimos años han sido el cantante y agresor sexual R. Kelly; el ejecutivo de una empresa farmacéutica, Martin Shkrelli; y la socialité Ghislaine Maxwell, condenada por ayudar al millonario Jeffrey Epstein a que abusara sexualmente de menores.

Una vez de regreso en Estados Unidos, el abogado de Bankman-Fried podrá solicitar su libertad bajo fianza. La semana pasada, otro juez de Bahamas denegó la solicitud de libertad bajo fianza de Bankman-Fried por riesgo de fuga.

(Con información de EFE y AP)

