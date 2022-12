Elon Musk aseguró que dejará el puesto de director general de Twitter tras la publicación de una encuesta. (REUTERS)

El empresario, Elon Musk, aseguró este martes que renunciará al cargo de CEO de Twitter, tras la publicación de los resultados de una encuesta que hizo en la red social el domingo en la noche, donde preguntaba si debía dejar el puesto.

57.5% de los votos de la encuesta fueron favorables al “sí”, mientras que el 42.5% se mostró en contra de la idea de que Musk dimita de su rol al frente de la red social del pajarito

“Dimitiré como director general en cuanto encuentre a alguien lo bastante tonto como para aceptar el puesto. Después, me limitaré a dirigir los equipos de software y servidores”, aseguró Musk en uno de sus tuits.

En las últimas semanas, Elon Musk ha realizado una serie de sondeos relacionados con el funcionamiento de Twitter en el pasado y sobre las acciones que la compañía ha ejecutado recientemente bajo su dirección, entre ellas, si debía reincorporar a la decena de periodistas de medios internacionales como CNN, The New York Times y The Washington Post que había suspendido de la plataforma, lo que fue ampliamente criticado dentro y fuera de los círculos mediáticos.

También se ha enfrentado a algunos usuarios en múltiples frentes y el domingo pidió a los usuarios de Twitter que decidieran si debía seguir al frente de la plataforma tras reconocer que cometió un error al lanzar nuevas restricciones que prohibían las menciones de sitios web rivales en Twitter.

Noticia en desarrollo...