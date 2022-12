Florida va a hablitar más operadores de marihuana medicinal

Hasta el momento hay 501 dispensarios de marihuana medicinal en Florida (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los oficiales del Departamento de Salud del estado de la Florida están trabajando en nuevas reglas para otorgar 22 licencias nuevas a operadores de marihuana medicinal en el estado.

Si bien se otorgarán 22 licencias nuevas, serán muchas más las empresas que intenten conseguirlas. Para solicitar una licencia, el estado exige un pago de 146 mil dólares que no se reembolsa si la licencia finalmente no se consigue. Si les dan la licencia, el arancel debe volver a pagarse en un año para renovar la licencia.

Florida requiere prescripción médica y estar registrado para comprar legalmente marihuana (REUTERS/Shannon Stapleton)

La marihuana medicinal es legal en Florida desde que en 2016 los votantes lo aprobaron en las urnas. Se convirtió en ley en 2017. En aquel entonces, el arancel de la primera licencia fue de 60.830 dólares.

El estado tiene una oficina dedicada a lidiar con el tema del uso medicinal de la marihuana, que en la administración del gobernador Ron DeSantis está bajo el liderazgo de Christopher Kimball quien es el principal responsable de la regulación de los centros de tratamiento.

En el estado, para poder comprar marihuana no solo se necesita una prescripción médica sino que además se requiere estar registrado como paciente. Hasta el día de hoy hay 776.365 residentes registrados y 2.630 médicos que pueden prescribir esta sustancia (ya que los profesionales también tienen que estar registrados). De acuerdo con la oficina estatal de marihuana medicinal hay 501 dispensarios. Pero como cada vez hay más personas pidiendo este tipo de sustancia a sus médicos, Florida se vio en la necesidad de aumentar el número de dispensarios.

Cada vez hay más demanda de marihuana medicinal en Florida

El anuncio fue hecho hoy pero aún no han confirmado cuándo abrirán el proceso de inscripciones. En Florida solo el consumo medicinal de marihuana está legalizado, el consumo recreacional sigue siendo ilegal aunque no es penado. Es decir, no se puede comprar legalmente marihuana a menos que se tenga una prescripción médica, pero si una persona está consumiendo marihuana y no tiene una orden médica la policía no puede detenerlo.

El tema se intentó llevar a la boleta en noviembre de 2022 pero no consiguió el apoyo suficiente. Pero el esfuerzo ahora se está concentrando en 2024.

Trulieve es el principal operador de marihuana medicinal en Florida, y acaba de aportar 5 millones de dólares para la campaña que busca llevar el tema de la marihuana recreacional a la boleta en dos años.

Seguir leyendo: