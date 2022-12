Elon Musk restableció las cuentas en Twitter de los periodistas suspendidos tras los resultados de una encuesta

Elon Musk restableció las cuentas en Twitter de más de media docena de periodistas de medios internacionales. (REUTERS)

Elon Musk aseguró este sábado que las cuentas de varios periodistas de medios internacionales que fueron suspendidas en días recientes después que los acusara de poner en peligro a su familia, fueron restablecidas.

“El pueblo ha hablado. A las cuentas que hablaron sobre mi ubicación en tiempo real, les será levantada la suspensión ahora”, tuiteó el nuevo propietario de Twitter.

El también Director General de Tesla había provocado la ira y las advertencias de la Unión Europea y de la ONU tras suspender las cuentas de media docena de destacados periodistas de The New York Times, CNN y The Washington Post. (TWITTER)

Musk realizó una encuesta en Twitter preguntando si debía restaurar las cuentas suspendidas ahora o dentro de una semana. Casi el 59% de los 3,69 millones de participantes respondieron que debía hacerlo de forma inmediata.

El también Director General de Tesla había provocado la ira y las advertencias de la Unión Europea y de la ONU tras suspender las cuentas de media docena de destacados periodistas de The New York Times, CNN y The Washington Post.

La última polémica se inició cuando el multimillonario decidió suspender el miércoles al usuario @elonjet, una cuenta que seguía los vuelos en tiempo real de su jet privado.

Musk se excusó diciendo que la medida de suspensión era necesaria luego de que un auto en Los Ángeles en el que viajaba uno de sus hijos fuera seguido por “un acosador loco”, gracias a la información proporcionada por dicha cuenta.

Algunos de los periodistas afectados por la medida también habían dado información en tiempo real sobre el desplazamiento de Musk y su familia, incluyendo tuits que enlazaban a la cuenta suspendida @elonjet, lo que, según Musk, equivalía a “coordenadas de asesinato” contra él y sus seres queridos.

Noticia en desarrollo...