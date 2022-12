Twitter subastará una estatua del pájaro azul y más artículos de su oficina principal

Oficina principal de Twitter en San Francisco, Estados Unidos. (foto: CoStar)

Luego de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, quien desembolsó USD$ 44 mil millones, se ha conocido en la sede principal de la plataforma en San Francisco, Estados Unidos, se subastarán suministros y muebles de oficina.

Elon Musk en Twitter. (foto: Twitter)

Cabe mencionar que los artículos han sido listados por la empresa Heritage Global Partners y se tratan de objetos que servían para el día a día a los extrabajadores, los cuales fueron despedidos de la empresa en masa tras la llegada de Elon Musk.

Precisamente, el presidente de Heritage Global Partners (HGP), Nick Dove, dijo en una entrevista con Fortune que cualquiera que piense que la subasta forma parte de la preservación de las finanzas es un “imbécil”, y agregó: “nosotros no determinamos qué activos no necesita una empresa, igual que un agente inmobiliario no determina qué casas o edificios necesitaría vender su cliente”.

Qué artículos se subastarán en las oficinas de Twitter y cuándo

Los artículos en subasta incluyen una estatua gigante de pájaro azul de Twitter y una maceta con el símbolo ‘@’, pero también hay artículos más comunes como proyectores, computadoras iMac, monitores y escritorios.

Según el medio de noticias norteamericano CNN, también se subastan varias máquinas de café y una estación de carga de bicicletas eléctricas.

Las pujas iniciales para todos los artículos oscilan entre USD$ 25 y USD$ 50.

La subasta de todos estos artículos se realizará virtualmente y comenzará el próximo 17 de enero cerrando el siguiente día.

Twitter subastará esta estatua del emblemático pájaro azul. (foto: CNN)

Cómo solicitar los datos de una cuenta en Twitter

- Clic en el botón Más Opciones en la barra de navegación ubicada a la izquierda de la pantalla del navegador.

En el caso de los dispositivos móviles, para ver este menú los usuarios deben deslizar su dedo de izquierda a derecha en la pantalla.

- Ir a Configuración y privacidad, luego seleccionar el apartado Cuenta.

Twitter permite que los usuarios soliciten la información de sus cuentas, que serán entregados a los usuarios en un plazo de 24 horas por correo electrónico. (Captura)

- En las opciones dentro de Cuenta, el usuario debe buscar la que corresponde a Descargar un archivo con tus datos.

- Tanto en la versión móvil como en la de escritorio, los usuarios deberán corroborar su identidad escribiendo su contraseña.

Twitter se tomará un plazo máximo de 24 horas para enviar por correo electrónico el archivo descargable de la información de la cuenta.

Además, se emitirá una notificación dentro de la aplicación para que el usuario pueda recordar revisar su bandeja de entrada. La descarga incluirá un archivo llamado “Tu archivo” que permitirá ver los datos en un navegador web de escritorio.

