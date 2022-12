Miami Art Week: Nadya Tolokonnikova, de Pussy Riot, presentó con Judy Chicago un proyecto web3 participativo

En las actividades alrededor de Art Basel, Judy Chicago dialogó con Nadya Tolokonnikova, de Pussy Riot. (ICA Miami)

¿Qué tienen en común una artista octogenaria de los Estados Unidos y una punk y disidente rusa de poco más de 30 años? Para Judy Chicago, mucho: “Me di cuenta de que a lo largo de las décadas, la geografía y las diferentes experiencias culturales, éramos una misma en nuestras esperanzas y creencias. Por eso quise colaborar con ella”.

En el Instituto de Arte Contemporáneo, ICA Miami, y como parte de las actividades alrededor de Art Basel, se encontraron el ícono feminista y Nadya Tolokonnikova, fundadora del grupo punk Pussy Riot. Conversaron sobre su colaboración en el proyecto ¿Y si las mujeres gobernaran el mundo?

Se trata de una obra de arte participativo habilitada por tecnología blockchain. Patrocinada por DMINTI, una plataforma que apoya a artistas y luminarias culturales a expresar su visión a través de la tecnología avanzada y los recursos Web3, las artistas invitan a aliados de todo el mundo a compartir sus ideas y participar en la creación de una obra de arte NFT y juntos crear una comunidad global Web3 que apoye los derechos de género.

En Miami Art Week, Judy Chicago y Nadya Tolokonnikova presentaron su acción de arte “What if Women Ruled the World?”. (ICA Miami)

Este proyecto tomó como fuente las pancartas inspiradoras de Chicago What If Women Ruled the World, que se crearon en colaboración con Maria Grazia Chiuri para el desfile de Alta Costura Primavera Verano 2020 de Dior. Las transfiguró en una nueva y revolucionaria colaboración de arte blockchain. El evento del 1 de diciembre por la tarde, parte de Miami Art Week 2022, comenzó con un video producido por Shifting Vision y dirigido por Giulia Magno, en el que se lanzó una invitación al público a unirse a los esfuerzos de los artistas.

La manera de participación es interactiva, en la web del proyecto: las personas pueden contribuir al brindar sus propias respuestas a 11 preguntas.

Si las mujeres gobernaran el mundo, ¿Dios sería femenino?, por ejemplo. ¿Serían iguales hombres y mujeres? ¿Habría una crianza igualitaria? ¿Se reverenciaría a las ancianas? ¿Se parecerían los edificios a los vientres? ¿Habría propiedad privada? ¿Habría violencia? ¿Se protegería la Tierra?

Judy Chicago, ícono del arte y el pensamiento feminista, dialogó con Nadya Tolokonnikov en ICA Miami durante Miami Art Week (ICA Miami)

En el video presentado, Chicago —quien revolucionó el mundo del arte creando el primer Programa de Arte Feminista en la Universidad de Fresno, California— preguntó “¿Y si las mujeres gobernaran el mundo?” y Nadya respondió.

Como el video mostraba la famosa performance de las Pussy Riot en una catedral ,rusa que les costó la cárcel a Tolokonnikova y Maria Alyokhina, otra miembro de la banda activista, la creadora comenzó por contar la historia de aquella Plegaria punk, como se llamó el acontecimiento.

“Fue el 21 de febrero de 2012 y recuerdo la fecha correctamente porque fui juzgada y sentenciada a dos años en la cárcel por esta acción”, recordó Nadya. “Le pedimos a la virgen María que de deshiciera de Vladimir Putin. Cantamos sobre feminismo, cantamos sobre el orgullo gay en Rusia”. El desafío al “régimen patriarcal de Putin” fue tan grande que las detuvieron tras 40 segundos en la catedral Cristo Salvador.

Nadya Tolokonnikov participó en Miami Art Week en un diálogo con Judy Chicago. (ICA MIami)

Eso no las hizo rendirse: “No nos callamos en la cárcel”, subrayó Tolokonnikova. “Seguimos haciéndonos escuchar, y eso fue realmente difícil”. Ella realizó tres huelgas de hambre y fue sometida a un paso de una institución penitenciaria a otra, hasta un total de 12 dierentes, incluido un campo de trabajo forzado.

¿Valió la pena? La artista argumentó sobre la importancia que Pussy Riot, y ella personalmente, le otorga a presentarse en público. “Quería estar disponible para todo el mundo, no quería llevar mi arte solamente a galerías y museos para que solo lo viera un grupo selecto de gente. Quería hablarle a la gente común allí donde está”.

Por eso, quizá, la banda punk feminista se hizo globalmente reconocida cuando invadió el campo de juego del partido final durante el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Judy Chicago, ícono del arte y el pensamiento feminista, colabora con Nadya Tolokonnikov en un proyecto de arte digital. (ICA MIami)

“Puedes crear porque Judy luchó por ti, y Pussy Riot pudo, y todas las demás artistas feministas pueden porque Judy luchó”, expresó Nadya su gratitud por la legendaria creadora que en 2019 mostró en ICA Miami una exposición que reflejó su tránsito de la abstracción a la figuración. Judy Chicago: A Reckoning, también argumentó sobre la influencia de su obra en la comprensión de la modernidad y en la problematización de los roles de género tradicionales. Chicago cerró aquel evento con la performance al aire libre Un poema púrpura para Miami.

Agradecida, Chicago volvió a poner el foco en su colaboradora en el proyecto de arte digital. Contó cómo se emocionó en una de las llamadas que compartieron: la conmovió interactuar con una mujer joven en la que vio las mismas experiencias y la misma determinación que ella tuvo a esa edad.

Le preguntó sobre algo que le llamó la atención durante el juicio a las Pussy Riot: Nadya mantuvo su rostro serio todo el tiempo. “Le pregunté por qué no lloraba. Y me dijo algo que se entrenó a sí misma para controlar sus emociones, porque no quería ser la muchacha a la que Putin hacía llorar”.

La fuerza que una decisión así requirió, dijo Chicago, también le evocaba su yo de la juventud: ”Pude entender eso porque era un paralelo con el nivel de fuerza que tuve que utilizar para sobrevivir por 50 años”.

Los mensajes escritos y las imágenes visuales enviadas a ¿Y si las mujeres gobernaran el mundo? serán revisados y las contribuciones seleccionadas serán moldeadas por las artistas en un nuevo proyecto colaborativo. La misión es crear una base para la mayor comunidad NFT de derechos de género en Web3, con la propiedad compartida por todos los participantes. El proyecto continuará evolucionando a través de la programación en el metaverso DMINTI y proyectos internacionales IRL.

