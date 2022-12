“Galleries”, el sector más importante de Art Basel, presenta al público 212 expositores

Art Basel Miami Beach está abierta al público hasta el 3 de diciembre con una edición aniversario. (Ronen Suarc)

Con 212 expositores, Galleries es el sector principal de Art Basel. Algunas de las galerías más importantes del mundo exhiben allí desde obras de los talentos más promisorios hasta grandes maestros. Los más poderosos en el mundo de los marchands, como Gagosian, Pace, Hauser & Wirth, Helly Nahmad y Lisson Gallery, vuelven a ocupar en 2022 espacios destacados del Miami Beach Convention Center.

También habrá presencia de galerías latinoamericanas y otras que promueven el arte de comunidades minoritarias o marginadas. En los últimos años, Art Basel Miami Beach ha hecho un esfuerzo por ser más inclusiva. “Queríamos reducir los obstáculos de entrada, no en torno a la calidad sino sobre cuánto tiempo había que estar en el negocio y cuál era la naturaleza del negocio”, dijo Marc Spiegler, director global de Art Basel, en conversación con The New York Times. “Estas galerías ya tienen bastantes obstáculos sin nuestras normas, que están desactualizadas”.

Además de las famosas galerías como Gagosian o Pace, en la edición 2022 de Art Basel Miami Beach hay otros espacios destacados. (@nachomartinfilms)

A Gentil Carioca

Ubicada en el centro histórico de Rio de Janeiro, A Gentil Carioca es una galería de arte contemporáneo fundada el 6 de septiembre de 2003 por tres artistas: Márcio Botner, Ernesto Neto y Laura Lima. Esa naturaleza hace que esta iniciativa sea única en Brasil.

En 2021, completando 18 años de actividades, A Gentil Carioca amplió su esencia con un nuevo espacio expositivo en la Zona Centro de São Paulo. En diciembre de 2005 participó en su primera feria internacional (NADA Miami).

Obra de Agrade Camíz, autor de A Gentil Carioca.

Nanzuka

Esta galería de arte conteporáneo fundada en Tokio, en 2005, por Shinji Nanzuka (que originalmente la llamó Nanzuka Underground), se especializa en arte asiático e internacional, con un acento en el redescubrimiento de artistas ignorados luego de la Segunda Guerra Mundial, como Harumi Yamaguchi o Keiichi Tanaami, sin omitir talentos emergentes como including Hiroki Tsukuda o Haroshi, ambos presentes en su muestra de 2022. Nanzuka cree en la expansión del término arte, por lo cual trabaja también con las industrias del diseño, la música y la moda.

Obra de Oliver Payne, artista de la galería Nanzuka.

Blank Projects

Fue fundada en Ciudad del Cabo cuando Jonathan Garnham pensó en crear un espacio para proyectos artísticos, y se convirtió en galería comercial en 2012. Con la codirección de Hannah Lewis y Catherine Humphries, Blank se concentra en llevar artistas emergentes al nivel de establecidos, en particular aquellos que trabajan obra conceptual y abstracción.

Obra de Gregory Olympio, artista representado por Blank Projects.

Kamel Mennour

Fundada en París en 1999, esta galería tendió redes globales de colaboración, de tal manera que hoy está presente más allá del mercado europeo, desde las Américas hasta Medio Oriente, desde Asia hasta África. Es también un sello editorial especializado en arte.

Stand de la galería francesa Kamel Mennour en Art Basel Miami Beach.

House of Gaga

Fernando Mesta fundó House of Gaga en México, en 2008, junto a José Rojas. El emprendimiento fue concebido como una extensión de la oficina de producción Perros Negros —un espacio para el desarrollo de proyectos, con residencia de artistas— y comenzó a funcionar como galería comercial en enero de 2008.

Obra de Cosima von Bonin, expuesta en la galería House of Gaga durante Art Basel Miami Beach.

Galería Elba Benítez

Inaugurada en 1990, en Madrid, se propuso abarcar el amplio y creciente espectro de soportes del arte contemporáneo, desde la pintura al video, dese la escultura a la fotografía, desde la instalación a las acciones colectivas.

Obra de Ignasi Aballí, en el stand de Elba Benítez.

Al crecer la galería sumó otros canales, en particular la interacción con otras disciplinas: arquitectura y urbanismo, cine, proyectos para espacios públicos. Comprometida con la capacidad de mutación del arte contemporáneo, representa, entre otros a Vik Muniz, El Ultimo Grito, Cristina Iglesias, Joachim Koester, Miriam Bäckström, Carlos Bunga y Cabello/Carceller.

