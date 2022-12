La respuesta del embajador de EEUU en Israel luego de que Kanye West asegurara que le gusta Hitler: “Estoy indignado”. (TWITTER)

El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, manifestó este jueves su rechazo a las declaraciones del rapero Ye, conocido anteriormente como Kanye West, quien aseguró en el programa de un famoso conspiracionista estadounidense que le gusta Hitler.

“Estoy indignado por la conversación que Alex Jones sostuvo con los autodeclarados antisemitas Kanye West y Nick Fuentes. En un momento en que el antisemitismo está en aumento, es alarmante que se le dé voz y se legitime a una retórica tan vil”, afirmó Herzog en un mensaje en la red social Twitter.

Según el embajador israelí en Estados Unidos, los dos invitados al programa Infowars --presentado por el teórico de la conspiración estadounidense Alex Jones-- hicieron incitación al odio, lo que podría conducir a la violencia y la muerte de judíos en “incidentes horribles”.

“La libertad de expresión no se extiende a la incitación a la violencia y la demonización de la comunidad judía, que enfrenta los niveles más altos de violencia por motivos religiosos en Estados Unidos”, reafirmó Herzog.

“Todos debemos oponernos a la continua amenaza del antisemitismo. Ninguna sociedad puede tener cabida para ideas tan odiosas, sin importar quién las exprese”, agregó en Twitter.

Según el embajador israelí en Estados Unidos, los dos invitados al programa Infowars --presentado por el teórico de la conspiración estadounidense Alex Jones-- hicieron incitación al odio, lo que podría conducir a la violencia y la muerte de judíos en “incidentes horribles”. (TWITTER)

Durante el programa, Jones le preguntó a West sobre las polémicas acciones del artista estadounidense, que perdió su contrato con Adidas por comentarios que la compañía tildó de “inaceptables, odiosos y peligrosos”. En este sentido, el presentador ha asegurado que Ye “no es ni Hitler ni un nazi”, tras lo que el rapero ha tomado la palabra.

“De este tipo (Hitler) que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones”, ha expresado.

“Hay muchas cosas que me gustan de Hitler. Muchas cosas”, ha continuado Ye durante su intervención en Infowars.

Asimismo, ha explicado que “cada ser humano tiene algo de valor”, “especialmente Hitler”. En otra parte de la entrevista, se escucha al presentador argumentar que “la mayoría de los judíos son grandes personas”, aunque está de acuerdo en que hay una “mafia judía”.

“Todos debemos oponernos a la continua amenaza del antisemitismo. Ninguna sociedad puede tener cabida para ideas tan odiosas, sin importar quién las exprese”, agregó en Twitter. (TWITTER)

“No me gusta la palabra ‘maldad’ al lado de (la de) los nazis”, ha dicho también el rapero. “Amo a los judíos, pero también amo a los nazis”, ha agregado, tras lo que Jones se ha reído, según ha recogido la revista Billboard.

(Con información de Europa Press)

Seguir leyendo: