Miami: Dónde comer el mejor sándwich cubano

El sándwich cubano es el plato preferido por los habitantes de Miami. (Greater Miami Convention & Visitors Bureau)

Jamón, cerdo asado, pepinillos, mostaza y queso suizo emparedados de dos rebanadas triangulares de pan cubano prensado. Los miamenses conocen esos ingredientes tan bien como sus propios números de teléfono, porque son los cinco componentes básicos del sándwich más famoso de Miami: el sándwich cubano.

Los orígenes del famoso emparedado se discuten hasta hoy. Incluso se ha llegado a asegurar que el sándwich cubano no nació en Cuba. Las ciudades de Tampa y Miami se disputan la cuna del bocadillo. Pero más allá de su génesis, el sándwich cubano y la Ciudad Mágica son inseparables.

Los sándwiches en esta guía son una prueba de cuán maravillosos pueden saber ingredientes tan simples cuando se preparan correctamente, pero también hay lugares en esta guía que con un poco de creatividad lo han llevado a otro nivel. Estos son los mejores sándwiches cubanos de Miami:

1. Sanguich de Miami

El cubano de Sanguich de Miami es el mejor cubano del sur de la Florida. (Sanguich de Miami)

Sandwiches cubanos gourmet son la moda aquí. Este contenedor de envío convertido en ventanita no tiene comparación. Es el mejor sándwich cubano del sur de la Florida. Hay algunos sándwiches realmente geniales en esta guía, pero este emparedado es pura magia desde la primera mordida. Todo el mundo merece probarlo. La razón por la que este sándwich es especial son las horas de preparación que se requieren para hacer cada ingrediente antes incluso de ensamblarlo: la mostaza se prepara en casa, el cerdo se cura en casa y el pan se hornea según las especificaciones de Sanguich. Una vez ensamblado, el Cubano se remata a la plancha.

Dónde: 2057 SW 8th St, Miami, FL 33135 - (305) 539-0969

2. Enriqueta’s Sandwich Shop

El Sándwich Cubano Preparado de Enriqueta's (con dos croquetas adentro) cambiará tu vida. (Enriqueta's Sandwich Shop)

Puede ser tentador descartar este establecimiento (situado justo entre Wynwood y Edgewater) siempre repleto como poco auténtico o comercial. ¿Qué saben los hipsters de comida cubana? Bueno, parece que saben mucho. El Original sigue siendo el mejor, pero el Preparado (con dos croquetas adentro) cambiará tu vida.

Dónde: 186 NE 29th St, Miami, FL 33137 - (305) 573-4681

3. Sarussi Subs

La versión de Sarussi de un Cubano es un híbrido italiano-cubano-estadounidense que se conoce como Sarussi Original. (@miamifoodhistorian)

La versión de Sarussi de un Cubano es un híbrido italiano-cubano-estadounidense que se conoce como Sarussi Original. Pero a pesar de las libertades que toman, Lo que lo convierte en un Cubano legítimo es que incluye cerdo asado, jamón, queso y pepinillos. Pero a partir de ahí, Sarussi se aleja de la tradición. Utilizan jamón dulce afeitado y mozzarella. Y en lugar de pan cubano prensado, usan panecillos italianos esponjosos, tuestan todo el sándwich en un horno de pizza y luego untan la corteza tibia y crujiente con mantequilla de ajo. También usan una salsa secreta picante y con ajo en vez de la mostaza tradicional. Rompe tantas reglas, pero permitiremos ese comportamiento por un sándwich tan delicioso.

Dónde: 6797 SW 8th St, Miami, FL 33144 - (305) 264-5464

4. Islas Canarias

La comida cubana de Islas Canarias hará que valga la pena el viaje hasta allí. (islas Canarias)

Islas Canarias es una delicia de restaurante. Allí no te podrás equivocar con cualquier plato que elijas. Las croquetas son famosas en todo Miami. Aunque ubicado algo lejos del centro de la ciudad, cuando pruebes el sándwich cubano te darás cuenta que el viaje valió la pena: es, sin dudas, uno de los mejores.

Dónde: 13695 SW 26th St, Miami, FL 33175 - (305) 559-6666

5. Versailles

Presidentes y celebridades han degustado de la cocina de Versailles en sus visitas a Miami.

Versailles es simplemente “el restaurante cubano más famoso del mundo”. Presidentes y celebridades han disfrutado de los platos de este establecimiento a lo largo de su historia de más de 50 años. Eso sería suficiente para ser incluído en esta lista, pero su sándwich cubano está aquí por méritos propios.

Dónde: 3555 SW 8th St, Miami, FL 33135 - (305) 444-0240

6. El Pub

El Pub, un restaurante de la Pequeña Habana visitado por lugareños y turistas por igual, hace un gran sándwich cubano. (El Pub)

No hay nada más hogareño que este restaurante cubano en Little Havana. El servicio es sencillo, las porciones son generosas y los platos sabrosos. Su ubicación junto a Domino Park (Parque Máximo Gómez) lo convierte en una parada favorita para los lugareños y los grandes grupos de turistas que exploran el área. ¿La única ofensa del restaurante? Escatimar en el cerdo asado a favor de más jamón en su Cubano, que no por eso deja de ser excelente.

Dónde: 1548 SW 8th St, Miami, FL 33135 - (305) 642-9942

