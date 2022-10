Estos son los 10 trabajos con mayor demanda en Miami

En la actualidad hay una alta demanda de empleo en Miami. (REUTERS/Brian Snyder)

Si estás pensando en mudarte a Miami, es posible que vengas con el trabajo resuelto. Pero en ocasiones emigrar o instalarse en una ciudad nueva equivale a comenzar de cero. Si ese es el caso, las noticias son buenas: el mercado laboral en el sur de la Florida es muy robusto en este momento, con más empleos disponibles que personas que puedan tomarlos.

Zippia, una compañía de intermediaria de recursos humanos, ha hecho una clasificación de los de mayor demanda, utilizando una base de datos de varios millones de publicaciones. Estos son los primeros diez clasificados:

1. Enfermero graduado

La enfermería tiene una gran demanda en todo el sistema de salud estadounidense. (Freepik)

El campo de la salud siempre necesita personal, especialmente enfermeros graduados (Registered Nurse), que juegan un papel protagónico en el sistema estadounidense. Según Zippia, es aquí donde está la mayor demanda. El salario promedio es de USD 51.795 al año.





2. Asociado de ventas

En una economía de servicios, como lo es la de Miami, hacen falta vendedores. Este trabajo no es para todo el mundo, pero si tienes la personalidad, puede ser un buen comienzo para dar el salto a representante de ventas. El salario promedio es de USD 33.891 al año.





3. Representante de servicio al cliente

La atención al cliente es otro rubro con mucha oferta de empleos. (Getty Images)

Así como hacen falta vendedores, también hacen falta la atención al cliente. No suele ser un trabajo bien remunerado, pero los requisitos del perfil no son complejos, sobre todo si sabes inglés. Tal vez no quieras que sea tu carrera, pero puede ser un trampolín donde acumular experiencia para futuras oportunidades. El salario promedio es de USD 24.612 al año.





4. Oficial de seguridad

El trabajo de vigilante tampoco está bien remunerado, pero tiene poca demanda física. En algunos lugares requieren una certificación que es relativamente sencilla de obtener. El salario promedio es de USD 23.252 al año.





5. Representante de ventas

Las ventas son un buen punto de entrada al mercado laboral si tienes la personalidad correcta. (Getty Images)

Es el escalón superior al asociado de ventas. Muchos de estos empleos no pagan salario, sino comisión, o una combinación de ambas cosas entre salario y comisión. Muchas personas han hecho una carrera exitosa de esto. El salario promedio es de USD 41.158 al año.





6. Supervisor de turno

Es un puesto muy buscado en la industria de la hospitalidad, principalmente en restaurantes. Lo que ganes puede variar según el tipo de establecimiento, por ejemplo, un restaurante de comida rápida seguramente pagará menos que uno de comida de una gama más alta. El salario promedio es de USD 37.205 al año.





7. Médico

Estados Unidos siempre ha tenido gran demanda de médicos. No sorprende entonces que este sea el empleo mejor remunerado en esta lista. La barrera de entrada es alta, revalidar un título de medicina requiere mucho tiempo y esfuerzo. El salario promedio es USD 192.394 al año.





8. Profesor adjunto

Un profesor adjunto no es titular, pero la docencia universitaria está mejor remunerada que otros niveles.

Los docencia universitaria está mucho mejor remunerada que la primaria y la secundaria, pero para un profesor de universidad no existe la misma seguridad de empleo que en esos niveles, ya que puede variar de curso a curso. El salario promedio es de USD 86.411 al año.





9. Asistente de enfermería certificado

Certificarse como asistente de enfermería es mucho más fácil que graduarse de enfermero. No obstante, también hay una gran demanda de especialistas. El salario promedio es de USD 24.928 al año.

10. Ejecutivo de cuentas

Muchas empresas orientadas a las ventas permiten desarrollar una carrera. (Javier Sánchez Mingorance)

Ser ejecutivo de cuentas es la instancia superior en la carrera de vendedor. Es quien lleva las cuentas de los clientes y traza las estrategias de crecimiento según los objetivos de la empresa. El salario promedio es de USD 48.933 al año.

