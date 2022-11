Patti Smith enciende la noche del viernes en la Feria del Libro de Miami

Patti Smith estará presentando su más reciente libro en la Feria del Libro de Miami. (Quique García - EFE)

Patti Smith es un ícono de la cultura estadounidense. Cantante, compositora, pintora, escritora y poeta; no alcanzan palabras para describir su inmensa obra. Smith encenderá la noche del viernes en la Feria del Libro de Miami para presentar su libro más reciente, A Book of Days, junto a su compañero de banda Lenny Kay.

Con más de 365 fotografías a lo largo de un solo año, A Book of Days (editado por Bloomsbury) ofrece una nueva forma de experimentar la mente expansiva de Patti Smith. Con fotos de su cuenta de Instagram, imágenes antiguas y archivos, el libro traza sus pasiones, devociones, obsesiones y caprichos, y comienza con una introducción de la propia Smith en la que explora su proceso documental.

Smith saltó a la fama cantando “Because the Night” con Bruce Springsteen en la década de 1970. Su álbum Horses la convirtió en un componente importante de la escena del punk rock en Nueva York y le valió el sobrenombre de “poeta laureada del punk”.

Patti Smith y Robert Mapplethorpe, su compañero en los años bohemios de Manhattan y a quien dedicó el libro "Just Kids", por el que ganó el Premio Nacional del Libro de no ficción.

A través de su obra, Smith fusionó el rock con la poesía. Su trabajo le valió el reconocimiento del público y la crítica. “Because of the night”, escrita con Bruce Springsteen, alcanzó el número 13 en la lista Billboard Hot 100 en 1978, y el número cinco en el Reino Unido. En 2005, Smith fue nombrada Comandante de la Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura de Francia, y en 2007, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Además, ocupó el puesto 47 en la lista de los 100 mejores artistas de la revista Rolling Stone publicada en diciembre de 2010 y recibió el premio Polar Music Prize de 2011.

Como si esto fuera poco, su libro Just Kids, que describe los años bohemios en Manhattan y su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, recibió el Premio Nacional del Libro de no ficción en 2010.

Patti Smith, ícono artístico, presenta su nuevo libro en Miami. (Bloomsbury)

El evento tendrá lugar el viernes 18 en el Chapman Conference Center del recinto del Downtown de Miami Dade College (300 NE 2 ave, Miami, FL 33132, Edificio 3, segundo piso, aula 3210) a las 8 de la noche.

