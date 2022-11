Warren Buffett invirtió 4.100 millones de dólares en TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo

Warren Buffett

Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) dijo que compró más de 4.100 millones de dólares en acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), una rara incursión significativa en el sector tecnológico por parte del conglomerado del multimillonario Warren Buffett.

La noticia hizo que las acciones de TSMC se disparasen, cerrando con una subida del 7,9% en Taiwán el martes, ya que impulsó el sentimiento de los inversores hacia el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, que el mes pasado vio cómo sus acciones alcanzaban un mínimo de dos años debido a la fuerte desaceleración de la demanda mundial de chips.

En una presentación regulatoria del lunes que describía sus inversiones en acciones cotizadas en Estados Unidos al 30 de septiembre, Berkshire dijo que poseía unos 60,1 millones de acciones depositarias estadounidenses de TSMC.

Otros inversores extranjeros de TSMC son los gestores de activos estadounidenses BlackRock Inc (BLK.N) y Vanguard Group Inc, y el fondo soberano de Singapur GIC (GIC.UL).

Berkshire también reveló nuevas participaciones de 297 millones de dólares en la empresa de materiales de construcción Louisiana-Pacific Corp (LPX.N) y 13 millones de dólares en Jefferies Financial Group Inc (JEF.N). Salió de una inversión en Store Capital Corp (STOR.N), una empresa inmobiliaria que acordó en septiembre su privatización.

La presentación no especificó si Buffett o sus gestores de cartera Todd Combs y Ted Weschler realizaron compras y ventas específicas. Los inversores suelen tratar de aprovechar lo que compra Berkshire. Las inversiones más grandes suelen ser las de Buffett.

Aunque Berkshire no suele hacer grandes apuestas tecnológicas, suele preferir empresas que percibe que tienen ventajas competitivas, a menudo por su tamaño.

TSMC, que fabrica chips para empresas como Apple Inc (AAPL.O), Qulacomm (QCOM.O) y Nvidia Corp (NVDA.O), registró un aumento del 80% en sus beneficios trimestrales el mes pasado, pero se mostró más prudente de lo habitual en cuanto a la próxima demanda.

“Sospecho que Berkshire cree que el mundo no puede prescindir de los productos fabricados por Taiwan Semi”, dijo Tom Russo, socio de Gardner, Russo & Quinn en Lancaster, Pensilvania, que posee acciones de Berkshire.

“Sólo hay un pequeño número de empresas que pueden acumular el capital necesario para suministrar semiconductores, que son cada vez más importantes en la vida de las personas”, añadió.

Berkshire ha tenido un éxito desigual en tecnología.

Su apuesta de más de seis años durante la última década en IBM Corp (IBM.N) no dio resultado, pero Berkshire está sentada sobre enormes ganancias no realizadas en su participación de 126.500 millones de dólares en Apple, que Buffett ve más como una empresa de productos de consumo.

Apple es, con mucho, la mayor inversión de la cartera de acciones de Berkshire, de 306.200 millones de dólares.

Berkshire reveló la participación en TSMC unos dos meses y medio después de que comenzara a reducir una participación multimillonaria de una década en BYD Co (002594.SZ), la mayor empresa china de automóviles eléctricos.

En el tercer trimestre, Berkshire aumentó su participación en Chevron Corp (CVX.N), Occidental Petroleum Corp (OXY.N), Celanese Corp (CE.N), Paramount Global (PARA.O) y RH (RH.N).

También vendió acciones de Activision Blizzard Inc (ATVI.O), Bank of New York Mellon Corp (BK.N), General Motors Co (GM.N), Kroger Co (KR.N) y US Bancorp (USB.N).

Buffett, de 92 años, dirige Berkshire desde 1965. La empresa con sede en Omaha, Nebraska, también es propietaria de docenas de negocios como el ferrocarril BNSF, la aseguradora de automóviles Geico, varias empresas energéticas e industriales, Fruit of the Loom y Dairy Queen.

