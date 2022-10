El autor de la masacre de Navidad en Wisonsin fue condenado por el asesinato de seis personas

Darrell Brooks mira a la fiscalía durante el juicio (Mike De Sisti/Milwaukee Journal-Sentinel vía AP, archivo)

Un hombre de Wisconsin fue declarado culpable el miércoles de matar a seis personas y herir a docenas más cuando conducía su camioneta durante un desfile navideño el año pasado, poniendo fin a un juicio en el que se defendió de manera errática y, a veces, confrontando.

El jurado tardó un poco más de tres horas en encontrar a Darrell Brooks culpable de los 76 cargos, incluidos seis cargos de homicidio intencional en primer grado. Se enfrenta a una cadena perpetua obligatoria por cada cargo de homicidio.

Brooks, vestido con traje y corbata, apoyó en silencio su cabeza inclinada sobre las manos cruzadas mientras se leían los veredictos. Su comportamiento fue un cambio radical con respecto a los días anteriores del juicio, cuando su comportamiento, a veces escandaloso, provocó reprimendas del juez.

Darrell Brooks discute con el juez antes de presentar sus argumentos finales en su juicio (Mark Hoffman/Milwaukee Journal-Sentinel via AP)

Brooks condujo su Ford Escape al desfile de Navidad en Waukesha, en los suburbios de Milwaukee, el 21 de noviembre, momentos después de huir de un disturbio doméstico con su ex novia, dijeron los fiscales.

Seis personas murieron, incluido Jackson Sparks, de 8 años, que marchaba en el desfile con su equipo de béisbol, y tres miembros de Dancing Grannies, un grupo de abuelas que bailan en los desfiles. Docenas de personas resultaron heridas, algunas de gravedad.

El incidente marcó profundamente a la comunidad de 70.000 personas a unos 25 kilómetros al oeste de Milwaukee. Los miembros de la comunidad construyeron monumentos a los muertos y realizaron vigilias. La ira aún era evidente el miércoles; alguien en la galería gritó “quémate en el infierno” mientras se leían los veredictos.

Brooks se declaró inocente por motivos de enfermedad mental este año, pero retiró la declaración antes de que comenzara su juicio sin explicación. Días antes de que comenzara el juicio, despidió a sus defensores públicos, optando por representarse a sí mismo.

La fiscal de distrito Susan Opper llamó al estrado a los policías y asistentes al desfile que testificaron que vieron a Brooks al volante de la camioneta.

Brooks luchó por montar una defensa, lanzándose a contrainterrogatorios, negándose a reconocer su propio nombre o la jurisdicción de la corte sobre él y murmurando en voz baja que el juicio no fue justo.

Tuvo discusiones tan intensas con la jueza Jennifer Dorow que varias veces durante el período previo a la selección del jurado, ella lo movió a otra sala del tribunal donde podía ver el proceso a través de un video y ella podía silenciar su micrófono cuando se volvía disruptivo.

La jueza Jennifer Dorow (Mike De Sisti/Milwaukee Journal-Sentinel via AP)

Un día después de que lo trasladaran a la otra sala del tribunal, se quitó la camisa y se sentó con el torso desnudo en la mesa de la defensa, de espaldas a la cámara. Otro día, construyó una barricada con sus cajas de documentos legales y se escondió detrás de ella. También arrojó su copia de las instrucciones del jurado a la basura.

Opper le dijo al jurado durante sus argumentos finales el martes que la negativa de Brooks a detenerse una vez que ingresó a la ruta del desfile demuestra que tenía la intención de matar gente.

Dorow permitió que Brooks regresara a la sala principal del tribunal para pronunciar su cierre ante los miembros del jurado cara a cara. En un discurso incoherente y repetitivo, trató de plantear dudas sobre si el acelerador de la camioneta no funcionó correctamente y si el conductor simplemente entró en pánico. Lamentó que no ha podido ver a sus hijos desde que fue arrestado e insistió en que no es un asesino.

Opper respondió durante su refutación que un inspector de vehículos de la Patrulla Estatal de Wisconsin testificó anteriormente que el SUV estaba en buenas condiciones de funcionamiento. Advirtió al jurado que Brooks solo estaba tratando de jugar con su simpatía.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: