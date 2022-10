El jurado de la masacre de Parkland pidió prisión perpetua para el autor, Nikolas Cruz

Nikolas Cruz en la audiencia de veredicto

Pasaron ya cuatro años, siete meses y 13 días desde aquel fatídico 14 de febrero de 2018 en el que Nikolas Cruz ingresó a la que había sido su escuela secundaria, Marjory Stoneman Douglas ubicada en la localidad de Parkland, en el sur de la Florida, fuertemente armado y abrió fuego contra alumnos y empleados del colegio. Mató a 17 personas. Fue una masacre planificada. Confesó los hechos, nunca hubo duda de su autoría. Pero la pregunta era qué pena le toca por sus acciones: pena de muerte o prisión perpetua.

Doce jurados, seleccionados por los abogados de la defensa y la fiscalía entre 2000 residentes del condado de Broward, escucharon durante meses los argumentos de ambas partes. Unos intentando comprobar que Cruz tuvo una vida difícil y que sus problemas mentales lo llevaron a realizar la matanza. Del otro lado, intentando demostrar que el crimen fue meticulosamente planeado y que Cruz sabía perfectamente lo que hacía.

Familiares de las víctimas de la masacre de la escuela Marjory Stoneman Douglas en la audiencia de veredicto

Cinco mujeres y siete hombres que donaron su tiempo para participar como jurados entre el 18 de julio y el 5 de octubre de este año. Tuvieron que analizar el caso y dar un veredicto por cada uno de los 17 cargos de homicidio que recaían sobre Cruz.

Si bien estuvo siempre claro que Cruz era culpable, los jurados no lograron ponerse de acuerdo unánimemente en que la pena que le correspondía al agresor era la pena de muerte. En cada uno de los 17 homicidios, los jurados encontraron que la fiscalía los convenció de que había agravantes en el caso (como la meticulosa planificación), pero esto no quiere decir que no hubo cuestiones que mitigaron esa culpabilidad (como el haber nacido con problemas mentales por el abuso de drogas por parte de su madre durante el embarazo), hicieron que no todos los jurados estuvieran de acuerdo con la pena de muerte. Sin unanimidad, la recomendación es la cadena perpetua sin posibilidad de pedir libertad por buena conducta.

Desde la sala de prensa se sigue cada minuto de la audiencia

Fueron audiencias difíciles. Los familiares de las víctimas y muchos sobrevivientes en la sala y en la silla de los testigos. La propia hermana de Nikolas Cruz (que no se crio con él) contando la difícil infancia que todos tuvieron con una madre adicta a las drogas. Padres contando cómo se les hace imposible vivir sabiendo que sus hijos no están más en este mundo.

Familiares de las víctimas visiblemente conmocionados con el veredicto del jurado

Durante todo el juicio Nikolas Cruz sentando en la sala. La mayor parte del tiempo mirando hacia abajo o dibujando en un cuaderno.

El juicio a Nikolas Cruz es la primer matanza masiva en un colegio en el que el culpable llega a juicio. En todos los casos anteriores, el agresor moría durante el ataque.

Hoy el veredicto sorprendió a muchos en la sala. Familiares de las víctimas y sobrevivientes llorando al escuchar el veredicto. Más de uno esperaba una condena a pena de muerte por la matanza masiva.

En el pasado, la recomendación del jurado era solo eso, una recomendación que el juez podía tomar o no. Pero la ley en Florida cambió y ahora el juez debe usar la recomendación sin posibilidad de cambiarla.

No se sabe cuántos jurados votaron en contra de la pena de muerte, es secreto. Pero muchos de los jurados se mostraron verdaderamente consternados durante la audiencia del veredicto. Un día particularmente emocional para todos en la corte de Broward.

