Carlos Sánchez Berzaín presentó en Miami su nuevo libro

El político y académico boliviano, Carlos Sánchez Berzaín, famoso en toda la región por su defensa de la democracia y los derechos humanos, presentó con éxito esta noche en la ciudad de Miami su nuevo libro, un compilado de ensayos publicados durante el 2021 que presentan hechos desarrollados en todo Latinoamérica y analizan cómo el castrochavismo (término acuñado por el autor) ha calado hondo en varios países de la región, generando dictaduras electoralistas donde se vota pero no se elige.

Desde una de las librerías más tradicionales del sur de la Florida, Books and Books ubicada en la elegante ciudad de Coral Gables, Sánchez Berzaín presentó este nuevo libro, Ensayos sobre libertad y democracia en las Américas, que se lo dedicó “a las víctimas del terrorismo de Estado con el que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua someten a los pueblos”. Lo acompañaron en la presentación varios miembros del InterAmerican Institute for Democracy, entidad sin fines de lucro de la cual es director ejecutivo enfocada en promover la democracia en la región.

Sánchez Berzaín durante la presentación de su nuevo libro en Miami

“El libro busca hacer una reflexión para que no coexistamos con las atrocidades. No podemos coexistir con la atrocidad de los presos políticos (…) Todo esto es un reflejo de optimismo. La libertad siempre ha sido arrinconada, pero la libertad siempre ha ganado. La libertad y la democracia, aunque atacadas por el grupo criminal que es el castrochavismo, está ganando”, decía Sánchez Berzaín ante los aplausos del público presente. “Mas allá de los pesimismos, los llamo a difundir, a proponer. Si los defensores de la gente libre no hablan, ese espacio lo llena la mentira de la falsa narrativa. Hay que llenar esos espacios con la narrativa de la libertad y la democracia”.

Ricardo Israel desde podio en la presentación del libro "Ensayos sobre libertad y democracia en las Américas"

“Se puede o no estar de acuerdo con Carlos Sánchez Berzain, pero siempre parte de hechos. En un continente en el que predomina la narrativa sobre los hechos, es una virtud a ser destacada”, afirmaba desde el podio Ricardo Israel, otro de los directores del InterAmerican Institute for Democracy, y un destacado político chileno, quien además aseguró que siempre le ha parecido destacable el modo en el que Sánchez Berzain entendía las complejidades de la región.

Entre los distintos oradores hubo consenso en que América Latina atraviesa un momento de debilidad en sus democracias, atacadas por el castrochavismo que ha generado nueva dictaduras, aunque se llame a elecciones, donde gobiernan grupos de delincuencia organizada y varias naciones se han convertido en narco estados. Sánchez Berzaín ha sido de las primeras personas en denunciar esto que está ocurriendo en la región.

El libro está dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado

“Conocí al Dr. Sánchez Berzaín en una entrevista, como periodista. De repente en los medios de comunicación creemos que ser de izquierda es lo correcto. Y con su conocimiento, el doctor nos ayuda a darnos cuenta de que ese pensamiento esta equivocado”, reflexionaba Luis Galeano, periodista nicaragüense radicado en Miami.

Sánchez Berzaín firmó copias de su nuevo libro para los presentes

El prólogo del libro fue escrito por el fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, quien también dio una breves palabras en el evento.

“En 1999, en nuestro continente había una dictadura: Cuba. Si nos decían en ese entonces cómo iba a ser el 2022 íbamos a decir que ya no habría ninguna. Pero en el principio de 2022, hay varias más. Es un retroceso en libertades fundamentales, los derechos del hombre, los derechos humanos. Cuesta pensar cómo salir de esto. En definitiva si algo nos une a todos es el deseo de vivir en un país con derechos humanos”, aseguraba Hadad destacando que Sánchez Berzaín lo ha ayudado a reflexionar sobre esta realidad con sus escritos.

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, dio una breves palabras en el evento.

El libro ya está a la venta en inglés y en español, y puede conseguirse en varias librerías de la ciudad de Miami y por Amazon.

