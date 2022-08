Asalto al Capitolio: el primer condenado en juicio recibió una pena de siete años de cárcel

Guy Reffitt fue condenado a siete años y tres meses de prisión por haber participado del asalto al Capitolio

Un miembro de un grupo paramilitar de extrema derecha fue condenado este lunes a siete años de cárcel por el asalto al Capitolio de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera persona que recibe una condena tras ser juzgada por este ataque perpetrado el 6 de enero de 2021.

Una jueza federal del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, la capital norteamericana, dictó la sentencia para Guy Reffitt, un manifestante que llevó un arma de fuego durante el asalto e integrante del grupo de ultraderecha Three Percenters.

“Es preocupante la reticencia de Reffitt a admitir que su comportamiento era ilegal”, apuntó la jueza federal Dabney Friedrich antes de la publicación de la sentencia. “Y quiero ser muy clara. El comportamiento del señor Reffitt no concuerda bajo ningún concepto con la definición de patriota. Es la antítesis”.

“Los funcionarios del Capitolio son patriotas y también quienes combatieron e incluso murieron para proteger nuestra democracia, nuestro estado de derecho (...). Quienes estaban en la turba no lo son. No sólo no son patriotas, sino que son una amenaza directa para nuestra democracia y como tal serán castigados”, añadió.

El 6 de enero de 2021 seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para tratar de detener la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden (REUTERS/Leah Millis)

La sentencia, de siete años y tres meses, es la más larga que se ha declarado para alguien involucrado en los sucesos de esa fecha, cuando una turba de manifestantes seguidores del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) irrumpió en la sede del Congreso estadounidense para tratar de detener la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden.

Reffitt fue condenado por obstruir los procedimientos en el Congreso, allanar el Capitolio portando un arma, enfrentarse a los policías, transportar armamento de manera ilegal y amenazar a sus tres hijos adolescentes si lo denunciaban; delitos de los que se había declarado inocente.

La jueza Friedrich decidió, sin embargo, no condenarlo por “terrorismo doméstico”, como pedía la Fiscalía y por lo que hubiera podido pasar 15 años en prisión.

Según se observa en fotografías adjuntadas en un documento judicial, Reffitt, originario de Texas, acudió al asalto del Capitolio con un chaleco antibalas, esposas y un casco con una cámara incrustada.

“Solo quiero ver la cabeza de Pelosi contra cada maldito escalón (...) y también a Mitch McConell”, dijo en un video que se grabó el mismo el 6 de enero.

Hasta ahora Reffitt se jactaba de ser el primer asaltante del Capitolio que iba a juicio, pero en su última declaración dijo ser “un maldito idiota” que parloteaba frases sobre “los padres fundadores y mierdas estúpidas parecidas”.

Guy Wesley Reffitt fue condenado a siete años y tres meses (Dana Verkouteren via AP)

Hasta ahora todos los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado habían cerrado acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía, por lo que se ahorraron el juicio.

Las autoridades han acusado a más de 750 personas de distintos puntos del país por delitos como sedición, atacar a policías, destruir propiedades del Gobierno y entrar en un edificio de acceso restringido.

Más de 200 se han declarado culpables tras cerrar acuerdos con la Fiscalía.

(Con información de EFE y Europa Press)

Seguir leyendo: