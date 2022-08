A pesar de las amenazas de China, Nancy Pelosi llegaría a Taiwán el 2 de agosto

El periódico Global Times que presenta un artículo de primera plana sobre la gira por Asia de Nancy Pelosi (REUTERS/Thomas Peter)

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, sostuvo conversaciones con funcionarios en Singapur el lunes al comienzo de su gira por Asia, mientras surgían interrogantes sobre una posible escala en Taiwán que ha alimentado la tensión con Beijing.

Si bien no ha habido anuncios oficiales, los medios locales en Taiwán informaron que Pelosi llegará el martes por la noche, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense electa de más alto rango en visitar el lugar en más de 25 años. El United Daily News, Liberty Times y China Times, los tres periódicos nacionales más grandes de Taiwán, citaron fuentes no identificadas que dijeron que ella llegaría a Taipei después de visitar Malasia y pasaría la noche.

Tal visita despertará la furia en Beijing, que considera a Taiwán como su propio territorio y ha advertido repetidamente sobre “graves consecuencias” si el viaje informado continúa.

“Si Pelosi insiste en visitar Taiwán, China tomará medidas firmes y decididas para defender su soberanía e integridad territorial”, dijo en Beijing el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, sin dar detalles.

“Aquellos que juegan con fuego perecerán por él”, dijo Zhao. “Nos gustaría advertir una vez más a los EEUU que estamos completamente preparados para cualquier eventualidad y que el EPL nunca se quedará de brazos cruzados”. El Ejército Popular de Liberación es el ejército de China.

El presidente chino, Xi Jinping, también advirtió a Estados Unidos contra la intromisión en los tratos de Beijing con la isla en una llamada telefónica la semana pasada con el presidente Joe Biden.

China ha estado aumentando constantemente la presión diplomática y militar sobre Taiwán. Las amenazas de represalias por la visita de Pelosi han generado preocupaciones sobre una nueva crisis en el Estrecho de Taiwán, que separa a los dos lados, que podría afectar los mercados globales y las cadenas de suministro.

Beijing ve el contacto oficial estadounidense con Taiwán como un estímulo para hacer permanente la independencia de facto de la isla, un paso que los líderes estadounidenses dicen que no apoyan. Pelosi, jefa de una de las tres ramas del gobierno de EEUU, sería la funcionaria estadounidense electa de más alto rango en visitar Taiwán desde el entonces presidente de la cámara de representantes Newt Gingrich en 1997.

La gente come mientras un televisor transmite noticias sobre la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, en un restaurante en Taipei, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

La administración de Biden ha tratado de asegurarle a Beijing que no había razón para “llegar a las manos” y que si ocurriera tal visita, no indicaría ningún cambio en la política de Estados Unidos.

Taiwán y China se separaron en 1949 después de que los comunistas ganaran una guerra civil en el continente. Ambas partes dicen que son un solo país, pero no están de acuerdo sobre qué gobierno tiene derecho al liderazgo nacional. No tienen relaciones oficiales, pero están vinculados por miles de millones de dólares en comercio e inversión.

Estados Unidos cambió el reconocimiento diplomático de Taipei a Beijing en 1979, pero mantiene relaciones informales con la isla. Washington está obligado por la Ley de Relaciones con Taiwán, una ley federal, a ver que Taiwán tenga los medios para defenderse.

La “política de Una China” de Washington dice que no toma posición sobre el estatus de las dos partes, pero quiere que su disputa se resuelva pacíficamente. Beijing promueve un “principio de Una China” alternativo que dice que son un país y el Partido Comunista es su líder.

John Kirby, un portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, le dijo a CNN que Estados Unidos “no debería dejarse intimidar” por la retórica o las amenazas de China de tomar represalias si Pelosi visita Taiwán.

“Queremos asegurarnos de que cuando viaje al extranjero, pueda hacerlo de manera segura”, dijo Kirby a CNN el lunes. “No hay razón para la retórica china. No hay razón para que se tomen medidas. No es raro que los líderes del Congreso viajen a Taiwán, está muy de acuerdo con nuestra política y es consistente con nuestro apoyo a Taiwán en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán”.

Una visita a Taiwán sería la culminación de la carrera de Pelosi, quien utiliza cada vez más su posición en el Congreso como emisaria de Estados Unidos en el escenario mundial. Durante mucho tiempo ha desafiado a China en materia de derechos humanos y quería visitar Taiwán a principios de este año.

El lunes, Pelosi se reunió con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, la presidenta Halimah Yacob y otros miembros del gabinete.

Pelosi se reunió con la presidenta Halimah Yacob (REUTERS)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur dijo que Lee acogió con beneplácito el compromiso de Estados Unidos con un fuerte compromiso con la región, y las dos partes discutieron formas de profundizar la participación económica de Estados Unidos a través de iniciativas como el Marco Económico del Indo-Pacífico.

Lee y Pelosi también discutieron la guerra en Ucrania, las tensiones en torno a Taiwán y China continental y el cambio climático, dijo en un comunicado. Lee “destacó la importancia de las relaciones estables entre Estados Unidos y China para la paz y la seguridad regionales”, agregó, en una aparente alusión a los informes sobre la visita de Pelosi a Taiwán.

Pelosi ha dicho que visitará Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón en una gira para discutir el comercio, la pandemia de COVID-19, el cambio climático, la seguridad y la “gobernanza democrática”.

Ella tiene previsto estar en Malasia el martes. Un funcionario del parlamento, que no estaba autorizado a hablar con los medios y se negó a ser identificado por su nombre, dijo que Pelosi visitará al presidente de la cámara baja de Malasia, Azhar Azizan Harun. No hubo más detalles disponibles de inmediato.

El jueves, Pelosi se reunirá con el presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Kim Jin Pyo, en Seúl para conversar sobre seguridad en la región del Indo-Pacífico, cooperación económica y la crisis climática, dijo la oficina de Kim en un comunicado.

Se negó a proporcionar más detalles sobre su itinerario, incluso cuándo llegará a Corea del Sur y cuánto tiempo se quedará. El cronograma de Pelosi para el miércoles sigue sin estar claro y no hubo detalles sobre cuándo viajará a Japón.

La delegación de Pelosi incluye a los representantes estadounidenses Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara; Mark Takano, presidente del Comité de Asuntos de los Veteranos de la Cámara de Representantes; Suzan DelBene, vicepresidenta del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara; Raja Krishnamoorthi, miembro del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara y presidente del Subcomité de Política Económica y del Consumidor del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara; y Andy Kim, miembro de los Comités de Asuntos Exteriores y Servicios Armados de la Cámara.

(Con información de AP)

