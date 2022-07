Arrestaron a un hombre con un fusil de asalto AK-47 frente a la casa de una periodista iraní disidente en Nueva York

Masih Alinejad dejó Irán una semana antes de las elecciones de 2009 para estudiar en el extranjero y se quedó fuera tras los disturbios y la represión de la prensa reformista. Durante las protestas, entrevistó a familias de manifestantes muertos por las fuerzas de seguridad, y su trabajo en los últimos años se ha centrado en entrevistar a familias de presos políticos (Reuters)

Un hombre armado con un AK-47 cargado fue detenido el último jueves frente a la casa de la periodista disidente iraní Masih Alinejad.

Khalid Mehdiyev, de 23 años, fue encontrado con el rifle de asalto y un cargador de alta capacidad cuando fue detenido después de merodear durante dos días la vivienda ubicada en Brooklyn.

Según detalla The New York Post, la policía observó a Mehdiyev sentado en un todoterreno Subaru Forester gris con matrícula de Illinois durante varias horas el miércoles y el jueves pasado. No se movió de su puesto durante varias horas, incluso pidió comida a su coche. En una oportunidad bajó, miró por las ventanas e intentó abrir la puerta principal de la residencia frente a la que estaba aparcado, dice la denuncia.

Cuando los uniformados registraron su vehículo, encontraron el fusil AK-47 cargado con varios cargadores, más munición y una maleta llena de dinero. También se encontraron otras dos matrículas diferentes.

Alinejad es una figura destacada en los canales por satélite en lengua farsi en el extranjero (Reuters)

En su declaración, Mehdiyev que estaba en esa zona buscando un nuevo lugar para vivir en el barrio de Brooklyn. Y agregó que había intentado abrir la puerta principal de la residencia para poder llamar a una puerta interior y preguntar si podía alquilar una habitación.

Inicialmente declaró que había tomado prestado el coche, que no sabía nada del arma y dijo que la maleta no era suya. Sin embargo, más tarde, confesó que el fusil era suyo y que había estado en Brooklyn “porque estaba buscando a alguien”.

Alinejad, crítica desde hace tiempo del gobierno teocrático de Teherán, recibió un premio de derechos humanos en Ginebra en 2015 por crear una página de Facebook en la que invitaba a las mujeres de Irán, donde el hiyab es obligatorio, a publicar fotos de sí mismas sin el pañuelo. Según detalla Associated Press, es una figura destacada en los canales por satélite en lengua farsi en el extranjero, que tienen una visión crítica de Irán.

Alinejad recibió un premio de derechos humanos en Ginebra en 2015 por crear una página de Facebook en la que invitaba a las mujeres de Irán, donde el hiyab es obligatorio, a publicar fotos de sí mismas sin el pañuelo (Reuters)

El año pasado, Alinejad fue víctima de otro ataque, cuando intentaron secuestrarla. En julio de 2021, las autoridades norteamericanas arrestaron a cuatro iraníes y desmantelaron el golpe, que pretendía raptar a la periodista disidente y llevársela al país de Oriente Medio, posiblemente a través de una audaz evacuación marítima, según alegó el Departamento de Justicia en una acusación hecha pública el martes.

La periodista iraní Masih Alinejad muestra un coche del FBI custodiando el exterior de su apartamento trs el intento de secuestroq ue sufrió en 2021 (@ALINEJADMASIH)

y antes del plan de secuestro del año pasado, Teherán también intentó inducir económicamente a los familiares de Alinejad, que residen en Irán, para que viajaran a un lugar donde fuera más fácil secuestrarla para encarcelarla. Sus familiares, obviamente, no aceptaron la oferta.

El arresto del último jueves enciende las alarmas ya que varios disidentes iraníes en el exilio han desaparecido en los últimos años en circunstancias misteriosas: Ruhollah Zam, un periodista que vivía exiliado en Francia fue raptado y fue llevado a Irak en 2019; posteriormente fue ejecutado. Otro caso es el de Jamshid Sharmahd, un miembro de un grupo militante de la oposición iraní con sede en California que fue secuestrado el año en 2020 mientras viajaba al extranjero y ahora está en una prisión iraní.

