Once restaurantes de Miami recibieron estrellas Michelin

El Cielo, de Juan Manuel Barrientos, ganó una estrella Michelin. Ubicado en el barrio de Brickell

Miami es sede de 11 restaurantes con estrellas Michelin. La guía internacional que confecciona la lista de los restaurantes más prestigiosos del mundo, Michelin, reveló por primera vez sus establecimientos seleccionados en la península de la Florida, concentrándose en tres ciudades: Miami, Orlando y Tampa.

Miami fue la más galardonada con 10 restaurantes recibiendo una estrella, y uno recibiendo dos estrellas. Los jueces evalúan los restaurantes en cinco categorías: calidad de los platos, armonía en la composición del plato y el menú, elevada habilidad en técnicas culinarias, personalidad del chef y consistencia en diferentes visitas.

L'Atelier se ganó dos estrellas Michelin, en el barrio de Design District

El restaurant de Miami que se llevó dos estrellas es L’Atelier de Joël Robuchon, y está ubicado en el barrio Design District. Robuchon era un chef francés que a lo largo de su vida cosechó 31 estrellas Michelin. El restaurante que lleva su inspiración en Miami está liderado por el chef francés, discípulo de Robuchon, Alain Verzeroli, quien comanda un equipo enteramente compuesto por estudiantes de Robuchon.

Le Jardinier, también en el Design District

Sobre este restaurante, los jueces destacaron que la experiencia de combinación entre el barrio, el ambiente del local y la comida hacían veladas perfectas. Alabaron además la gran calidad de los productos, desde la canasta de panes que se ofrece al comienzo, hasta el último postre.

Con una estrella Michelin, se destacó a The Surf Club Restaurant, el primer restaurante del famoso chef Thomas Keller en la Florida. El local se encuentra en la localidad balnearia de Surfside y se especializa en salsas, como la de manteca y albaca que acompaña un plato de mariscos, o la salsa americana que utilizan para la langosta. Keller ya tenía siete estrellas Michelin en su haber, en restaurantes que tiene en diversas partes del mundo.

Hidden, restaurante estilo Omakase en Wynwood

Stubborn Seed, del chef Jeremy Ford, en Miami Beach, se destaca por el ingenio de sus platos. La cocina totalmente a la vista con paredes de vidrio, hacen que el espacio de decoración sea entre sexy e industrial.

Boia De, un restaurante de estilo muy casual que se ganó su primera estrella Michelin

Más sorpresas generaron las estrellas Michelin que ganaron equipos locales, como los que están al frente de Ariete y Boia De. Ariete es un restaurante ubicado en el barrio de Coconut Grove, que mezcla la cocina francesa con la cubana. Boia De se encuentra en Buena Vista, y llama la atención porque lejos de ser un sitio elegante y costoso, se trata de un restaurante muy casual ubicado en un centro comercial junto a una lavandería automática.

Ariete, en el barrio de Coconut Grove

Tres restaurantes de comida asiática se llevaron su estrella. Se trata de Cote Miami, en el barrio Design District, The Den, en Miami Beach, y Hidden, en Wynwood. Cote es un restaurante de carnes estilo coreano, cuya cede de Nueva York también tiene una estrella Michelin. The Den se especializa en sushi y también tiene un restaurante hermano en la ciudad de Nueva York que cuenta con otra estrella Michelin. Hidden es un restaurante a puertas cerradas, con solo ocho mesas, cuyo servicio es de estilo Omakase, es decir el chef envía platos de la cocina japonesa a los comensales sin que estos pidan algo en particular.

Los Félix, comida mexicana gourmet en Coconut Grove

El Cielo Miami, es la creación del famoso chef colombiano Juan Manuel Barrientos, que le da un toque moderno a la cocina tradicional de su país ubicado en el barrio de Brickell. Barrientos también acaba de alzarse con una estrella Michelin en Miami, y ya tenía otra en su haber.

Le Jardinier es una propuesta de cocina francesa en el Design District a la que los jueces llamaron un lugar con estilo de pies a cabeza. Los Félix, en Coconut Grove, ofrece comida mexicana y una experiencia casi educativa, en la que por cada plato se le informa al comensal del origen de todos los productos.

El estado de la Florida pagó un millón y medio de dólares para que la publicación Michelin evaluara los restaurantes de esta zona. Durante al menos los próximos tres años, Florida será una de las regiones juzgadas por los expertos de la publicación.

