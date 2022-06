Tomás Redrado: “El arte es mucho más auténtico, amoroso y libre que la política”

Tomás Redrado desde el segundo piso de su galería ubicada en Little River, Miami

Hace años atrás, nadie hubiera pensado en Miami como una meca del arte mundial. Pero hoy, con Art Basel(la feria de arte más grande del mundo) instaladísima en la ciudad del sol, generando decenas de otras ferias satélites y un mercado que se extendió todo el año, los conocedores del mundo del arte, sobre todo del arte moderno, entienden que en el sur de la Florida están buena parte de los principales movimientos de la industria.

Como otros, así lo vio Tomás Redrado, un joven emprendedor argentino que no dudó en concretar en esta ciudad un proyecto propio: tener la primera galería de arte del sur de la Florida en la que se promueven artistas argentinos.

El amplio espacio tiene hasta fines de mes una muestra de la artista argentina radicada en Nueva York, Maia Del Estal

“Era septiembre del 2020, apenas abrió el aeropuerto me vine. Primero tenía dos socios argentinos con los que empezamos un showroom en mi casa. Pero todo fue tan bien, que en 18 meses me pude abrir mi propia galería”, cuenta este jovencísimo marchand sentado en uno de los sillones de Tomás Redrado Art, un espacio abierto en febrero de 2022 en una de las esquinas principales de Little River, un barrio emergente de Miami en el que comienzan a entrecruzarse restaurantes de autor, con tiendas de diseño y galerías de arte.

Su espacio es diferente no solo porque promueve exclusivamente artistas argentinos, sino porque además está galería está viva todo el día. Por el día hay muestras, se puede comprar arte (por el momento maneja las obras de 16 artistas, incluida Mariana Ferrari y Maia Del Estal), después de las seis de la tarde es punto de encuentro para amigos, hace las veces de aula para clases de dibujo con performances de música en vivo y hasta se convierte en sala de ensayo para bandas.

Tomás se mudó a Miami en plena pandemia en busca de concretar su sueño de promover el arte argentino en el mundo

“En Miami faltaba una galería que sintetice, puertas adentro y afuera, lo que se está viviendo en Argentina, que está en el mejor momento del arte contemporáneo. Faltaba un referente para satisfacer la falta de artistas argentinos que hay acá (…) La galería es un lugar vivo. Al ser joven y venir de Buenos Aires traigo un poco esto que es que el arte, la música, el diseño, los creativos en general, que en Buenos Aires están mezclados, son una misma comunidad. Acá eso no existe. Esta completamente dividido un mundo del otro, y en mi galería la intención es siempre mezclar esos mundos a partir de eventos, recepciones que no están enfocadas 100% en el coleccionista, sino vecinos del área, jóvenes buscando lo fresh, lo cool”.

Miami durante la pandemia se mantuvo mucho más abierta que otras ciudades en el mundo. Y ese fue un factor fundamental para que Tomás decidiera elegirla como el lugar para lanzar su proyecto. Cuando terminó la carrera de relaciones internacionales en la Universidad DiTella, en Buenos Aires, tras pasar un año en Milán, se dio cuenta que el arte era un mundo que le interesaba más que la diplomacia.

“El arte es un mundo mucho más auténtico, amoroso y libre que la política”, le explica a Infobae quien asegura ser apolítico, pese a haberse criado relacionado a ese mundo a través de la labor de su padre, el economista Martín Redrado.

Redrado posa junto a la artista Del Estal, frente a una de las obras de ella

Para el futuro Tomás tiene planeado seguir moviéndose. Su objetivo en los próximos dos años sería consolidar su galería en Miami y abrir una en Berlín, siempre como embajador del arte argentino en el mundo. Aunque no descarta volver a su Buenos Aires natal.

“Soy nómada. No me imagino mi vida de adulto siempre en un mismo lugar, ni siquiera un par de años en cada lugar. Quiero armar mi vida de tal modo que pueda pasar un tiempo en Miami, un tiempo en Berlín, un tiempo en Buenos Aires, y así ir moviéndome”.

Y viendo que en solo 18 meses, y apenas por encima de un cuarto de siglo de edad, su nombre ya está al frente de una importante galería de arte en una ciudad nueva para él, no caben dudas de que este joven puede lograr el estilo de vida que desea.

