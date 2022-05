La guardia de prisión de Alabama que huyó con un asesino por amor se suicidó para no entregarse a la Policía

El auto de la persecución es remolcado luego de la persecución (AP)

La guardia de prisión de Alabama Vicky White murió a causa de heridas autoinfligidas luego de que ella y el preso fugado Casey White fueran detenidos en Indiana a primera hora del lunes, según informó el sheriff Dave Wedding del condado de Vanderburgh a la CNN.

Ella había sido hospitalizada con heridas de bala después de ser detenida tras una persecución en coche en Evansville, Indiana, según informó previamente el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos a la CNN. Sus heridas eran “muy graves”, dijo entonces Wedding.

Según el sheriff Rick Singleton, del condado de Lauderdale (Alabama), donde la pareja -que comparte apellido pero no está emparentada- huyó el 29 de abril, ningún agente disparó.

Antes de que se produjera la persecución, los agentes que realizaban labores de vigilancia vieron a Vicky White saliendo de un hotel con una peluca puesta, según el alguacil Matt Keely. A continuación, ella y Casey White subieron a un coche y se alejaron.

El momento de la fuga de un preso ayudado por una agente

Las autoridades los siguieron de cerca hasta que comenzó una persecución en vehículos, que terminó cuando un miembro del grupo de trabajo de los alguaciles impactó con su vehículo contra el Cadillac en el que viajaba la pareja. El coche se estrelló y volcó, reveló. Casey White conducía el auto, según los US Marshals, aunque Wedding había dicho antes a los periodistas que Vicky White era la conductora.

Los agentes pudieron sacar al recluso del coche accidentado, pero Vicky White quedó inmovilizada dentro con una herida de bala en la cabeza, afirmó Keely.

Al parecer, Casey White pidió a los agentes que ayudaran a “su esposa”, que se había disparado en la cabeza, según Keely, y les dijo que él no lo había hecho. Keely señaló que, según su conocimiento, Casey White y Vicky White no estaban casados.

Los dos habían sido el objetivo de una cacería humana a nivel nacional desde el 29 de abril cuando Vicky White, subdirectora de correccionales de la cárcel en el condado de Lauderdale, ayudó a diseñar la fuga de Casey White, quien estaba a la espera de juicio en un caso de asesinato. Vicky White les había dicho a sus compañeros de trabajo que se llevaría al recluso de la cárcel para una evaluación de salud mental en el juzgado, pero los dos huyeron del área.

Casey White y Vicky White

El camión fue encontrado el lunes en Evansville, Indiana, luego de que los alguaciles estadounidenses recibieran un aviso el domingo de que la camioneta Ford F-150 2006 fue vista en un lavadero de autos en la ciudad, dijo el Servicio de alguaciles. Las fotos de vigilancia mostraron a un hombre que se parece mucho a Casey White saliendo del vehículo en el lavado de autos, informaron las autoridades.

Los investigadores creen que la camioneta fue robada en Tennessee y luego conducida unos 280 km hasta Evansville, dijo un oficial de la ley a The Associated Press. El funcionario no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato.

El 2 de mayo se emitió una orden contra Vicky Sue White acusándola de permitir o facilitar la fuga en primer grado.

Los agentes de la ley federales y locales también se enteraron de que Casey White amenazó con matar a su ex novia y a su hermana en 2015 y dijo que “quería que la policía lo matara”, dijo el Servicio de Alguaciles. Los investigadores dijeron que han estado en contacto con ellos sobre las amenazas y están tomando medidas para garantizar su seguridad.

(Con información de AFP y AP)

Importante:

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

