Estados Unidos sancionó a siete altos funcionarios de países de los Balcanes por corrupción y actividades delictivas

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a siete responsables de países de los Balcanes, entre los que figuran el ex primer ministro de Macedonia del Norte, Nikola Gruevski, la ex fiscal principal de Bosnia-Herzegovina, Gordana Tadic, y el ex presidente de Serbia y Montenegro, Svetozar Marovic.

El Departamento del Tesoro norteamericano precisó que el resto de los sancionados son el ex director de la Oficina macedonia de Seguridad y Contrainteligencia, Sasho Mijalkov; los albanos Aqif Rakipi, legislador en el Parlamento de su país, y Ylli Ndroqi, dueño de medios; así como el diputado bosnio, Asim Sarajlic.

El Tesoro aseguró en un comunicado que todas esas personas han amenazado “la estabilidad de la región a través de la corrupción, actividades delictivas y comportamiento desestabilizador”.

Marovic, que fue presidente de Serbia y Montenegro entre 2003 y 2006, fue arrestado en 2015 por las autoridades montenegrinas por su presunta implicación en varios casos de corrupción a gran escala “relacionados con proyectos de construcción en la municipalidad de Budva”, detalla el texto.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en otro comunicado que Gruevski (primer ministro de Macedonia entre 2006 y 2016) supuestamente empleó su influencia política y poder para su beneficio personal.

En concreto, “hay información creíble de que Gruevski abusó de su poder para solicitar y aceptar sobornos a cambio de contratos gubernamentales, apropiarse de fondos públicos e intervenir en procesos electorales en su propio beneficio y de su partido”, destacó Price.

El Gobierno de Estados Unidos acusa a Tadic de “emplear su influencia para interferir en procesos judiciales” cuando era fiscal principal de su país, y aseguró que supuestamente “manipuló casos” para proteger a sus “patrones políticos” con el fin de evitar que fueran juzgados.

Mijalkov ha sido sancionado por Estados Unidos por su presunta implicación en corrupción y por haber utilizado su influencia política para beneficio personal, a través de sobornos.

Como resultado de las sanciones todas las propiedades que las personas designadas puedan tener en territorio estadounidense quedan bloqueadas, y se prohíbe a los ciudadanos norteamericanos llevar a cabo transacciones con ellos.

Cinco países de la Unión Europea (UE) han pedido al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, prestar especial atención a los Balcanes para acelerar el proceso de su integración y aumentar las ayudas a la región, ante el deterioro del entorno geopolítico tras la invasión de Rusia en Ucrania.

Según informó la semana pasada el portal kosovar Gazeta Express, los ministros de Exteriores de Austria, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia se han dirigido por carta a Borrell solicitando debatir este mes la estrategia comunitaria en la región.

Más concretamente, piden que se incluya en la agenda del próximo Consejo de Ministros a los Balcanes Occidentales como “región de particular importancia” a la luz de la guerra en Ucrania.

“Los Balcanes Occidentales son de importancia particular dada su estratégica posición como región rodeada de países miembros de la UE”, indican en la misiva que cita el rotativo digital.

Afirman su convicción de que la Unión Europea debe dar un impulso al proceso de integración de la región en la Unión y, en general, hacer todo lo posible para prevenir efectos perjudiciales del ataque a Ucrania.

Abogan en este contexto por iniciar las negociaciones de ingreso con Albania y Macedonia del Norte, otorgar a Bosnia-Herzegovina el estatus de candidato a la adhesión y acelerar tanto la negociación con Montenegro y Serbia como el proceso de liberalización de visados para ciudadanos de Kosovo.

Proponen, además, aumentar las ayudas a la región para que pueda hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, como el aumento de los precios de la energía, los alimentos y la creciente inflación.

