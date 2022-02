The Wall Street Journal y otros medios de la empresa fueron hackeados y las investigaciones apuntan a China

Exterior del edificio de News Corp. y Fox News en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 8 de diciembre de 2021. REUTERS/Eduardo Munoz

La empresa de medios estadounidense News Corp fue víctima de un hackeo que accedió a correos electrónicos y documentos de empleados, incluidos periodistas, una incursión que, según el consultor de ciberseguridad de la compañía probablemente tenía como objetivo conseguir información para beneficiar los intereses de China.

El ataque, descubierto el 20 de enero, afectó a varias publicaciones y unidades de negocio, entre ellas The Wall Street Journal y su matriz Dow Jones; el New York Post; la operación de noticias de la compañía en el Reino Unido; y la sede de News Corp, según una fuente de The Wall Street Journal.

Tras descubrir el ataque, la empresa notificó a las fuerzas de seguridad y contrató a la empresa de ciberseguridad Mandiant Inc. para que apoyara una investigación, dijo la fuente.

“Mandiant considera que quienes están detrás de esta actividad tienen un nexo con China, y creemos que probablemente estén involucrados en actividades de espionaje para recopilar información en beneficio de los intereses de China”, dijo David Wong, vicepresidente de respuesta a incidentes de Mandiant, de acuerdo a The Wall Street Journal.

News Corp dio a conocer el hackeo en una presentación de valores este viernes.

EFE/ Oskar Burgos

News Corp cree que la actividad de la amenaza está contenida y ha estado ofreciendo orientación a los empleados afectados, dijo la fuente del diario estadounidense.

Se desconoce el método que utilizaron los hackers y el número de empleados a cuyas cuentas de correo electrónico y documentos se accedió.

Los sistemas que albergan datos financieros y de clientes, incluida la información de los abonados, no se vieron afectados, según la fuente.

Funcionarios policiales y expertos en ciberseguridad afirman que los periodistas suelen ser objetivos prioritarios para los piratas informáticos que buscan obtener información en nombre de gobiernos extranjeros, ya que hablan con fuentes que podrían tener información valiosa o sensible.

Rupert Murdoch, dueño de News Corp. REUTERS/Mike Segar

“La empresa ha experimentado, y espera seguir siendo objeto de amenazas y actividades de ciberseguridad. No hay garantía de que amenazas o actividades de ciberseguridad como la descubierta en enero de 2022 no tengan un efecto material adverso en el futuro”, dijo News Corp, propiedad de Rupert Murdoch.

Las autoridades estadounidenses llevan mucho tiempo advirtiendo de la existencia de operaciones de inteligencia chinas en Estados Unidos. A principios de esta semana, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que la oficina abría nuevos casos sobre operaciones de inteligencia chinas cada 12 horas.

Wray aseguró que Beijing está llevando a cabo un “programa de hackeo masivo y sofisticado que es mayor que los de cualquier otra nación importante combinada”. El FBI tiene más de 2.000 investigaciones activas relacionadas con acusaciones de robo de información o tecnología estadounidense dirigidas por el régimen chino, según The Wall Street Journal.

