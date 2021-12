Murió Sarah Weddington, la abogada que defendió el emblemático caso Roe vs. Wade que despenalizó el aborto en EEUU

Sarah Weddington (Photo by Diana Walker/Getty Images)

Susan Hays, ex alumna de Weddington y actual colega, confirmó su muerte este domingo en Twitter: “Sarah falleció esta mañana tras una larga lucha de problemas de salud”.

“Junto con Linda Coffee, presentó el primer caso de su carrera, Roe Vs. Wade. Ella fue mi profesora, mi mentora, y la mejor profesora de escritura que tuve”, dijo Hays.

El emblemático caso se basó en la decisión de Norma McCorvey, bajo el seudónimo Jane Roe la cual quedo embarazada con su tercer hijo, y busco el derecho de abortar en Texas, donde era ilegal, y la única excepción era si la vida de la madre corría peligro. Los abogados presentaron una demanda en su nombre en un tribunal federal de los Estados Unidos contra el fiscal del distrito local, Henry Wade, alegando que las leyes de aborto de Texas eran inconstitucionales.

(Photo by Francesco Da Vinci/Getty Images)

Entre 1971 y 1972, se presentó el caso ante la Corte Suprema, que legalizó el aborto en todo el país con un fallo de 7 votos a favor y 2 en contra. A los 27 años, comenzó a trabajar en este caso, porque los estudios de abogados no contrataban mujeres en los 70s. Esto, la llevo a exponer frente a la Corte Suprema. Mientras el caso era examinado, se postuló y ganó la representación legislativa de Austin en la Camara de Representantes de Texas. Fue elegida en 1972 y se desempeñó como legisladora estatal durante tres períodos, antes de convertirse en consejera jurídica general del Departamento de Agricultura federal. Posteriormente trabajó como asesora sobre asuntos de la mujer para el presidente Jimmy Carter.

Una manifestación pública en la época de "Roe vs. Wade"

En una entrevista, tras ser preguntada por el caso, dijo, “estaba muy nerviosa”. “Era como ir por una calle sin luces. Pero no había otro camino a seguir y no tenía ninguna idea preconcebida de que no ganaría “.

“Henry Wade, el fiscal de distrito, nos ayudó sin saberlo”, dijo. “En una conferencia de prensa, dijo: ‘No me importa lo que diga ningún tribunal; Voy a seguir procesando a los médicos que practican abortos’”.

“Había una regla de procedimiento que decía que si los funcionarios electos locales continúan procesando después de que un tribunal federal declarara inconstitucional una ley, habría derecho a apelar ante el tribunal supremo.”

Sara Weddington, cuando era asistente del presidente Jimmy Carter, recibe un premio en Connecticut

Weddington reveló más tarde que ella misma tuvo un aborto en 1967. “Justo antes de que llegara la anestesia, pensé: ‘Espero que nadie se entere nunca de esto’”.

“Durante muchos años, esa fue exactamente la forma en la que me sentí. Ahora hay un gran impulso para alentar a las mujeres a contar sus historias para que la gente se dé cuenta de que no es una vergüenza. Una de cada cinco mujeres tendrá un aborto”.

Más adelante Weddington escribió un libro sobre Roe vs. Wade, dio conferencias y enseñó cursos en la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad de la Mujer de Texas sobre liderazgo, derecho y discriminación de género. Se mantuvo activa en el mundo político y en el jurídico hasta sus últimos años. En 2019 acudió a una ceremonia de promulgación de una ley del estado de Nueva York para proteger el derecho al aborto en caso de que la Roe vs. Wade sea revocada.

Los partidarios del aborto se manifiestan frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos durante la manifestación de la Marcha Nacional por la Vida en Washington. La manifestación marca el aniversario del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el aborto en 1973 en Roe v. Wade. REUTERS/Gary Cameron/File Photo

Hoy, la decisión de la Corte Suprema de hace 50 años corre peligro frente al estado de Mississipi, que están considerando la decisión de prohibir los abortos después de 15 semanas de embarazo . Esto se cree que es el desafío mas grande contra el caso Roe vs. Wade, que también interviene con la enmienda numero 14 de la Constitución de Estados Unidos, que proporciona el derecho a la privacidad, protegiendo los derechos de la mujer embarazada y su derecho a abortar.

